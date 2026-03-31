ROI-Contrairement à 2022, les banques centrales divergeront si le choc énergétique s'aggrave : McGeever

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

La dernière fois que le monde a été confronté à une hausse soudaine des pressions inflationnistes due à un grave choc d'approvisionnement et à une flambée des prix de l'énergie, en 2021-22, les principales banques centrales ont réagi à l'unisson. Il est peu probable que cela se produise cette fois-ci.

Il y a cinq ans, des perturbations de l'approvisionnement liées à une pandémie ont donné le coup d'envoi d'un cycle unifié - quoique tardif - de relèvement des taux d'intérêt parmi les plus grandes banques centrales du monde, qui s'est accéléré face à la montée en flèche des prix de l'énergie déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

La Banque de Norvège a relevé ses taux en septembre 2021, et lorsque la Banque centrale européenne a relevé les siens en juillet 2022, toutes les banques centrales du G10, à l'exception de la Banque du Japon, étaient de la partie. Et toutes ont relevé leurs taux directeurs de 400 à 525 points de base.

La guerre actuelle au Moyen-Orient a provoqué la plus forte hausse mensuelle jamais enregistrée des prix du pétrole brut Brent LCOc1 et perturbe également d'autres chaînes d'approvisionnement, menaçant ainsi de relancer l'inflation mondiale. Les projections des banques centrales s'en trouvent une nouvelle fois ébranlées.

Les décideurs politiques craignent d'arriver trop tard pour répondre à cette menace inflationniste, comme beaucoup pensent qu'ils l'ont fait en 2021-22, et les marchés des taux évoluent en conséquence.

Non seulement les deux baisses de taux américaines prévues pour cette année ont disparu de la courbe des contrats à terme, mais on s'attend maintenant à ce que la BCE relève ses taux peut-être trois fois, et le renversement de la trajectoire prévue pour les taux britanniques a été encore plus étonnant.

Faut-il s'attendre à ce que les banques centrales continuent d'avancer au pas de charge comme elles le faisaient il y a cinq ans?

Pas si la crise de l'offre s'aggrave.

PLANIFICATION DE SCÉNARIOS

Les marchés des taux, comme tous les autres, partent de l'hypothèse que le conflit au Moyen-Orient prendra bientôt fin et que le détroit d'Ormuz se rouvrira, permettant ainsi aux approvisionnements mondiaux de pétrole, de gaz naturel liquéfié, d'engrais et d'autres produits énergétiques de recommencer à circuler.

Ce scénario de base bénin suppose que les prix de l'énergie diminueront après la fin de la guerre mais resteront élevés en moyenne annuelle, tandis que la croissance mondiale se maintiendra, ce qui justifie une position relativement restrictive de la plupart des banques centrales.

Mais que se passera-t-il si la guerre ne se termine pas rapidement, si les prix de l'énergie ne baissent pas ou s'ils continuent même à augmenter? Que feraient alors les banques centrales?

Les économistes d'UBS estiment les effets potentiels de trois scénarios de conflit au Moyen-Orient: une résolution rapide; une perturbation de deux mois du détroit d'Ormuz, avec un pétrole culminant à près de 130 dollars le baril; et un "scénario de perturbation prolongée" impliquant des dommages supplémentaires aux infrastructures énergétiques et une hausse du pétrole jusqu'à 150 dollars.

Dans ce dernier scénario, qui déclenche une récession, la Réserve fédérale pourrait réduire les taux américains jusqu'à la limite inférieure du zéro l'année prochaine, et la Banque nationale suisse déploierait à nouveau des taux d'intérêt négatifs, estiment-ils.

La Banque d'Angleterre, quant à elle, pourrait se contenter d'annuler les deux ou trois hausses de taux actuellement prévues pour cette année, tandis que la BCE pourrait ne pas réduire ses taux du tout.

"Le programme 2022 ne s'applique pas de la même manière à toutes les banques centrales, et nous nous attendons à des divergences de politique significatives à des niveaux de prix de l'énergie plus élevés", écrivent les économistes d'UBS, citant la "dispersion considérable" entre les économies.

POWELL: PERSONNE NE SAIT

Aujourd'hui, le marché du travail américain stagne, alors que la croissance mensuelle moyenne de l'emploi en 2022 était supérieure à 600 000. Par rapport à il y a cinq ans, les pressions actuelles sur les prix sont raisonnablement bénignes, malgré les droits de douane, et la politique est beaucoup plus stricte. Par ailleurs, le nouveau président de la Fed, , sera-t-il pressé d'augmenter les taux dans une économie qui s'affaiblit?

En revanche, le marché du travail de la zone euro est relativement tendu aujourd'hui, la croissance est proche de la tendance et la politique monétaire est plus proche de la neutralité que la politique américaine. En outre, le seul mandat de la BCE est son objectif d'inflation de 2 %, de sorte qu'elle est probablement plus naturellement encline à resserrer sa politique qu'à l'assouplir.

On peut donc imaginer un scénario dans lequel les grandes banques centrales pourraient diverger, ce qui pourrait creuser les écarts de taux d'intérêt et de rendement obligataire, accélérer les fluctuations des taux de change et accroître la volatilité macroéconomique. Comme s'il n'y avait pas déjà assez d'incertitude sur les marchés.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a répété à 15 reprises lors de sa conférence de presse post-réunion en mars que personne - y compris lui et ses collègues - ne sait quels seront les effets économiques de la guerre. Il est donc impossible de dire aujourd'hui quelle est la réponse politique appropriée.

Ce que nous pouvons supposer, c'est que plus la perturbation est profonde, plus il est probable que les grandes banques centrales suivront leur propre voie.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

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