ROI-Chaleur croissante, baisse des semi-conducteurs et prix persistants : la semaine financière en cinq graphiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs.) par Anna Szymanski

Chaque vendredi, la rubrique « Reuters Open Interest » (ROI) résument la semaine financière en cinq graphiques clés, mettant en lumière les principales tendances, les surprises et les mouvements passés inaperçus qui ont marqué les cinq derniers jours.

1. CE QUI MONTE... ANNA SZYMANSKI, rédactrice en chef de ROI: Le KOSPI sud-coréen a certes reculé d’environ 7 % cette semaine, mais cet indice, fortement orienté vers le secteur des semi-conducteurs, a tout de même enregistré une hausse colossale de 66 % sur le trimestre, la meilleure performance depuis 1998, et a pratiquement doublé depuis le début de l’année . Les turbulences de cette semaine marqueront-elles un tournant ou ne seront-elles qu’un simple ralentissement? L’histoire récente penche plutôt pour cette dernière hypothèse.

2. UN RÉSEAU ÉLECTRIQUE SOUS PRESSION

GAVIN MAGUIRE, chroniqueur spécialisé dans la transition énergétique mondiale chez ROI: Les prix de l’électricité en Grande-Bretagne font l’objet d’une surveillance étroite, alors que des températures record mettent à rude épreuve les réseaux électriques du pays et perturbent la vie quotidienne. Les prix de gros ont jusqu’à présent doublé par rapport à leur moyenne pour 2026, alors que la demande en systèmes de climatisation explose au moment même où les fournisseurs d’électricité sont contraints de réduire leur production pour éviter les coupures de courant. Pour en savoir plus, voici un guide permettant de suivre l’impact de la canicule sur les réseaux électriques au Royaume-Uni et en Europe.

3. À QUEL POINT L’INFLATION EST-ELLE TENACE? MIKE DOLAN, chroniqueur « Finance & Markets » chez ROI: L’inflation américaine a de nouveau progressé en mai et reste obstinément au-dessus de l’objectif de la Réserve fédérale. Même la mesure de la moyenne tronquée privilégiée par le nouveau directeur de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, qui exclut les fluctuations mensuelles extrêmes des prix, se rapproche des 3 %. Mais les cours du brut étant désormais revenus à des niveaux proches de ceux d’avant la guerre en Iran, les données d’inflation de juin seront suivies de près afin de détecter des signes indiquant que les pressions sous-jacentes sur les prix s’atténuent parallèlement aux coûts de l’énergie. Pour compliquer les choses, on se demande de plus en plus si la baisse des prix à la pompe pourrait en réalité aggraver l’inflation globale .

4. REPENSER LA MER DU NORD RON BOUSSO, chroniqueur énergie chez ROI: La dernière vague de turbulences politiques en Grande-Bretagne survient alors que la sécurité énergétique est devenue une priorité absolue à la suite de la guerre en Iran , offrant au prochain Premier ministre l’occasion de repenser la stratégie du pays visant à restreindre les activités pétrolières et gazières en mer du Nord.

5. LA PUISSANCE MINIÈRE DE L’AFRIQUE ANDY HOME, chroniqueur « Métaux » chez ROI: Les importations chinoises de cobalt en provenance de la République démocratique du Congo se sont effondrées après l’imposition de restrictions à l’exportation. Cela témoigne d’une tendance plus large des pays africains à chercher à tirer davantage profit de leurs richesses minérales stratégiques.

Les opinions exprimées sont celles des auteurs. Elles ne reflètent pas le point de vue de Reuters News, qui, conformément aux Principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.