Rohani salue le départ du "hors la loi" Donald Trump

16 décembre (Reuters) - Le président iranien Hassan Rohani s'est félicité mercredi du départ de la Maison blanche de Donald Trump, qu'il a qualifié de "terroriste" et de "président américain le plus hors la loi de l'histoire". "Nous ne sommes pas enchantés de l'arrivée de M. Biden, mais nous sommes contents de voir partir Trump", a déclaré Hassan Rohani lors d'un discours télévisé. Le collège électoral des Etats-Unis a confirmé lundi l'élection de Joe Biden par 306 voix contre 232 pour Donald Trump, aucun des "grands électeurs" n'ayant fait défaut au président élu. (Rédaction de Dubaï, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

