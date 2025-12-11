Roctool flambe après une commande "stratégique" dans l'aéronautique et la défense
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 12:16
Dans un communiqué diffusé hier soir, le groupe précise que cette commande "stratégique" - qui porte sur de multiples systèmes destinés à la production de pièces composites pour un acteur majeur des secteurs de l'aéronautique et de la défense - inclut l'équipement de plusieurs lignes de production utilisant ses technologies destinées à la fabrication avancée de pièces composites.
Le contrat, dont les livraisons s'échelonneront principalement sur 2026 et 2027, aura un impact positif sur le chiffre d'affaires dès 2026, indique Roctool, qui évoque une visibilité commerciale "renforcée" pour les 12 à 24 prochains mois.
En parallèle d'actions déjà lancées depuis le début d'année, Roctool dit bénéficier d'un flux continu d'opportunités commerciales à la suite du salon K 2025 (octobre 2025), couvrant plusieurs secteurs parmi lesquels la mobilité, l'électronique, les biens de consommation et l'éclairage automobile.
"De nombreux dossiers avancent désormais vers des phases plus concrètes", souligne le fabricant de générateurs à induction, selon lequel cette tendance confirme sa progression commerciale en cours dans les plastiques et les composites.
Suite à ces annonces, l'action Roctool grimpait de 38% pour revenir en direction de ses plus hauts annuels, atteints au mois de janvier.
