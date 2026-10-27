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RockFi renforce son maillage territorial avec deux nouvelles implantations à Reims et Rouen
information fournie par AOF 27/10/2026 à 11:05

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(Zonebourse.com) - La fintech spécialisée dans la gestion privée poursuit son expansion en France avec l'ouverture de deux nouveaux bureaux à Reims et Rouen, portée par l'arrivée de Pierre-Marie Deballon et Jason Zammit, deux professionnels expérimentés de la banque privée.

Désormais présente dans 18 villes françaises, la société s'appuie sur un réseau de près de 70 conseillers indépendants pour accompagner les entrepreneurs, dirigeants, professions libérales et familles dans la gestion de leur patrimoine.

A Reims, Pierre-Marie Deballon, fort de plus de dix ans d'expérience en banque privée, développera une offre axée sur l'ingénierie patrimoniale, l'allocation multi-actifs et la gestion de trésorerie d'entreprise. A Rouen, Jason Zammit rejoint RockFi après près de dix ans passés à la Société Générale, où il accompagnait environ 200 clients représentant près de 300 millions d'euros d'actifs.

Ces nouvelles implantations s'inscrivent dans la stratégie de développement territorial de RockFi, qui entend conjuguer proximité avec ses clients, indépendance du conseil et outils technologiques propriétaires.

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