Rocket Pharmaceuticals en hausse après que la FDA a levé la suspension clinique d'un essai de thérapie génique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** L'action du développeur de médicaments Rocket Pharmaceuticals RCKT.O augmente de 16,2 % à 3,38 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce que la FDA a levé la suspension clinique de son étude de phase intermédiaire portant sur sa thérapie génique RP-A501

** La société indique que la suspension a été levée en moins de trois mois après que la FDA a confirmé que Rocket avait résolu de manière satisfaisante les problèmes décrits

** La FDA a suspendu en mai l'essai de thérapie génique à mi-parcours de RCKT après le décès d'un patient à la suite de graves complications

** La FDA a autorisé la reprise de l'essai avec une dose plus faible chez trois patients traités l'un après l'autre, à au moins quatre semaines d'intervalle

** La société teste le RP-A501 pour le traitement de la maladie de Danon, une maladie génétique rare qui provoque des lésions du muscle cardiaque et une faiblesse musculaire progressive

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 76,8 % depuis le début de l'année