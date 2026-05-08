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Rocket Lab progresse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel optimistes
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 14:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** L'action de la société de services spatiaux Rocket Lab RKLB.O progresse de 9 % à 85,6 dollars en pré-ouverture

** RKLB prévoit un chiffre d'affaires compris entre 225 et 240 millions de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 205,1 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre bondit de 63,5 % pour atteindre 200,3 millions de dollars

** « Nous avons clôturé le trimestre avec un carnet de commandes de 2,2 milliards de dollars et disposons actuellement de plus de 2 milliards de dollars de liquidités » - la société

** RKLB signe un accord en vue d'acquérir Motiv Space Systems, une société spécialisée dans la robotique spatiale, les systèmes de contrôle de mouvement et les mécanismes de précision pour les engins spatiaux

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 12,6 % depuis le début de l'année

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ROCKET LAB
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