Rocket Lab prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations grâce à la demande en matière de satellites et de lancements

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Rocket Lab RKLB.O a annoncé lundi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, misant sur une hausse de la demande en matériel pour satellites et en services de lancement.

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 250 et 265 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 238,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.