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Rocket Lab en pleine ascension après avoir été sélectionné pour deux missions de la Nasa
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 22:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** L'action de la société de services spatiaux Rocket Lab RKLB.O progresse de 4,5 % à 84,33 dollars en après-bourse

** La Nasa a sélectionné RKLB pour assurer trois lancements de fusées Electron dans le cadre de deux missions distinctes de la Nasa – PolSIR et TSIS-2 – à partir du début de l’année prochaine

** RKLB effectuera deux lancements consécutifs pour la mission PolSIR depuis le complexe de lancement n° 1 en Nouvelle-Zélande, au plus tôt en juin 2027

** Un autre lancement de fusée pour la mission TSIS-2 aura lieu depuis le même site de lancement début 2027

** Le titre RKLB a progressé de 15,7 % depuis le début de l’année

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