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Rocket Companies recule après avoir manqué son objectif de bénéfice au deuxième trimestre et sur fond de perspectives moins favorables pour le marché hypothécaire
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 14:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de Rocket Companies RKT.N ont reculé de 3,2 % à 12,8 dollars en pré-ouverture

** La banque hypothécaire a annoncé jeudi après la clôture du marché un BPA ajusté de 16 cents par action pour le deuxième trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 17 cents, selon les données compilées par LSEG

** Cette baisse s’explique par les prévisions de la direction, qui table sur un marché hypothécaire plus restreint au troisième trimestre qu’au deuxième (pour la première fois depuis 2022), en raison d’une hausse de 50 points de base du taux fixe à 30 ans – RBC Capital Markets

** La banque hypothécaire prévoit un chiffre d’affaires ajusté compris entre 2,5 et 2,7 milliards de dollars pour le troisième trimestre

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 31,7% depuis le début de l'année

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