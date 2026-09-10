 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roche obtient une revue prioritaire de la FDA pour Enspryng
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 09:09
Ajouter Boursorama à vos sources

Le géant pharmaceutique suisse a annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) avaient accepté d'examiner en procédure prioritaire sa demande d'autorisation complémentaire de licence biologique pour le traitement Enspryng.

Enspryng doit permettre de traiter la maladie associée aux anticorps anti-MOG (MOGAD), une affection auto-immune rare du système nerveux central actuellement dépourvue de traitement approuvé.

La revue prioritaire est une procédure réglementaire accélérée qui permet de réduire le délai d'examen administratif d'un dossier.

Cette décision s'appuie sur les données d'une étude de phase III. L'essai avait atteint son principal critère d'évaluation en démontrant une réduction de 68% du risque de rechute par rapport au placebo.

La décision finale de la FDA quant à l'homologation d'Enspryng dans cette indication est attendue pour le 10 janvier 2027. Il s'agit de la deuxième revue prioritaire accordée par le régulateur américain pour ce traitement en 2026, après celle obtenue en juin pour la maladie de Basedow oculaire (TED).

Parallèlement, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a validé le dossier de demande d'autorisation pour le marché européen, où la décision de la Commission européenne est désormais anticipée pour le troisième trimestre 2027.

Valeurs associées

ROCHE HLDG PC
345,700 CHF Swiss EBS Stocks -0,58%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Invest Securities initie la couverture du titre Exosens
    information fournie par Zonebourse 10.09.2026 09:29 

    Le courtier initie un conseil "achat" sur le titre, avec une cible de cours de 67 euros laissant entrevoir un potentiel de hausse de 19%. Invest Securities rappelle qu'Exosens, spécialiste des tubes intensificateurs de lumière utilisés dans les jumelles de vision ... Lire la suite

  • Le premier iPhone pliable d'Apple, l'iPhone Duo, à Cupertino en Californie le 9 septembre 2026, aux Etats-Unis ( AFP / Karl Mondon )
    Apple dévoile son premier iPhone pliable, et relève encore les prix
    information fournie par AFP 10.09.2026 09:28 

    Apple a dévoilé mercredi son premier téléphone pliable, l'iPhone Duo, pour ouvrir l'ère du nouveau patron John Ternus, tout en relevant de 100 dollars le prix de ses iPhone Pro, jusqu'ici épargnés par la pénurie de puces mémoire. "D'autres ont créé des pliables ... Lire la suite

  • Le président de la Cour suprême (STF) du Brésil, Edson Fachin, le 2 septembre 2026 à Brasilia ( AFP / Evaristo Sa )
    Brésil: le président de la Cour suprême tente d'enrayer une crise inédite
    information fournie par AFP 10.09.2026 09:25 

    Le président de la Cour suprême du Brésil a tenté mercredi de contenir une crise inédite au sein de la plus haute juridiction, qui se déchire à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Déclenchée par une enquête sur une énorme fraude bancaire, cette crise ... Lire la suite

  • Vue extérieure du siège de la BCE, à Francfort. (Crédits: BCE)
    BCE : une hausse des taux mais pas deux…
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 10.09.2026 09:21 

    Par Gregor Kapferer, responsable de la dette des marchés développés, Vontobel Nous attendons à ce que la BCE relève ses taux directeurs de 25 points de base. Cette anticipation, largement partagée par le marché, intègre une probabilité proche de 99% à l'approche ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
101,41 -0,33%
HAFFNER ENERGY
0,658 -3,24%
CAC 40
8 177,32 +0,25%
BIOPHYTIS
0,0683 +0,89%
2CRSI
29,34 +3,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank