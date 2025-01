Roche: nomination d'une CDTO information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Roche annonce l'arrivée de Wafaa Mamilli en tant que Chief Digital Technology Officer (CDTO) et membre du comité exécutif élargi à partir du 10 février. Elle sera basée chez Genentech, au sud de San Francisco.



Dans ce nouveau rôle, elle reprendra la responsabilité mondiale de la fonction informatique, actuellement exercée par Alan Hippe, qui est pour l'heure à la fois Chief Financial Officer (CFO) et Chief Informatics Officer (CIO) au niveau mondial.



Wafaa Mamilli occupait précédemment les postes de directrice du numérique et de la technologie et de présidente pour la Chine, le Brésil et la santé animale de précision chez Zoetis, groupe qu'elle a rejoint en 2020 après plus de 20 ans chez Eli Lilly.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 281,60 CHF Swiss EBS Stocks +0,46%