Roche et MediLink franchissent une étape clé

Roche a annoncé la publication des résultats intermédiaires positifs de l'essai de phase III TAISHAN-302, mené en collaboration avec MediLink. Cette étude évalue le Tam-Peli (tambotatug pelitecan, YL201) face au topotécan chez des patients chinois atteints de cancer du poumon à petites cellules (SCLC) en rechute après une chimiothérapie à base de platine.

L'essai a atteint son critère d'évaluation principal en démontrant un bénéfice statistiquement significatif et cliniquement significatif sur la survie globale. La réduction du risque de décès a atteint 54% par rapport au topotécan, tandis que la survie globale médiane a atteint 13,3 mois pour le Tam-peli, contre 9,4 mois pour le traitement standard. Au niveau des critères secondaires, la survie sans progression a atteint une médiane de 7,4 mois, contre 2,8 mois et le taux de réponse s'est élevé à 59,1%, contre 9,7% pour le traitement standard.

En outre, le Center for Drug Evaluation (CDE) de l'administration chinoise des produits médicaux (NMPA) a officiellement accepté le dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché (NDA).

Soulignant l'efficacité du traitement dans une pathologie particulièrement agressive, le Dr Levi Garraway, directeur médical et responsable du développement mondial des produits chez Roche, a indiqué que ces résultats confortaient l'intention du groupe de lancer rapidement des essais mondiaux de phase III.