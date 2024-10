Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: données positives pour Vabysmo chez des minorités information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Roche fait état de premiers résultats positifs à un an de l'étude ouverte de phase IV à un seul bras ELEVATUM évaluant Vabysmo pour le traitement de l'oedème maculaire diabétique (OMD) chez des minorités ethniques souvent sous-représentés dans les essais cliniques.



Présentées à l'American Academy of Ophthalmology (AAO) à Chicago, le 18 octobre, l'efficacité et l'innocuité dans cette étude portant sur 124 participants aux États-Unis se sont révélées conformes aux données des études de phase III.



L'étude a ainsi montré une amélioration cliniquement significative de la vision et une réduction du liquide rétinien chez les personnes atteintes d'OMD traitées par Vabysmo qui s'identifient comme afro-américaines, noires, hispaniques et latino-américaines.



'Ces groupes raciaux et ethniques sont touchés de manière disproportionnée par le diabète et présentent un risque plus élevé de développer un OMD, l'une des principales causes de perte de vision', met en avant le groupe de santé helvétique.





