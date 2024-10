Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche Bobois: repli de 2% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - La chaine d'ameublement Roche Bobois affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 en repli de 2,2% à 96,2 millions d'euros (-1,9% à changes constants), mais reflétant 'une amélioration constante de la tendance depuis le début d'année'.



Malgré un contexte économique global qui reste morose, le volume d'affaires des magasins en propre a augmenté de 3,4% à 78,5 millions d'euros, avec un excellent mois de septembre sur toutes les zones géographiques et ce y compris Cuir Center (+12,4%).



Sur l'ensemble de l'année 2024, Roche Bobois réitère ses objectifs d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 418 millions d'euros et d'un EBITDA en repli de l'ordre de 15 à 20%, 'avec toutefois un second semestre plus profitable que le premier'.





