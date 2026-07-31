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Roche Bobois remanie sa gouvernance
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 08:42
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Le conseil de surveillance du spécialiste de l'ameublement haut de gamme a mis fin aux mandats de membre et de président du directoire de Guillaume Demulier, nommant Eric Amourdedieu, Président du Directoire avec prise de fonction immédiate.

Eric Amourdedieu occupait jusqu'alors les fonctions de directeur général et membre du directoire de Roche Bobois SA. Il a rejoint le groupe en 2001, après avoir exercé les fonctions de chef de produits puis de directeur marketing, principalement pour le groupe L'Oréal.

Le conseil de surveillance a également nommé Stéphanie Berson, directrice Générale, avec prise de fonction immédiate.

Stéphanie Berson est directrice financière et membre du Directoire de Roche Bobois SA. Entrée dans le Groupe en 2016, elle a débuté sa carrière chez PWC en tant qu'auditrice durant 5 ans. Puis elle a rejoint The Conran Shop, groupe anglais spécialisé dans l'ameublement haut de gamme en tant que directrice financière.

Le Conseil de Surveillance a décidé de ramener le directoire à trois membres : Eric Amourdedieu, Stéphanie Berson et Martin Gleize qui conserve son mandat de membre du directoire.

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