 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ROCHE BOBOIS : RACHAT D'ACTIONS PROPRES DU 18 AU 22 MAI 2026
information fournie par Actusnews 25/05/2026 à 19:35

Paris, le 25 mai 2026

Dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'assemblée générale du 12 juin 2025, Roche Bobois SA a procédé, durant la période du 18 au 22 mai 2026, aux transactions suivantes

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 18/05/2026 FR0013344173 1 363 27 Euronext

Détail transaction par transaction

Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (période du 18 au 22 mai 2026) sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois SA ( www.finance-roche-bobois.com , rubrique « rachat d'actions »).


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yWmeYZqYY5yVynJrZ5plZpeXZphpkpGXmmOdm5dulp7JZ5xol2Zha5XGZnJpmG5s
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98396-cp_roche-bobois_rachat_actions_18_22_mai-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Dividendes

Valeurs associées

ROCHE BOBOIS
26,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,374 +46,67%
CAC 40
8 193,55 -0,78%
Pétrole Brent
98,94 +2,74%
KALRAY
12,84 -2,73%
SOITEC
168,5 -4,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank