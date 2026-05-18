 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ROCHE BOBOIS : RACHAT D'ACTIONS PROPRES DU 11 AU 15 MAI 2026
information fournie par Actusnews 18/05/2026 à 19:55

Paris, le 18 mai 2026

Dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'assemblée générale du 12 juin 2025, Roche Bobois SA a procédé, durant la période du 11 au 15 mai 2026, aux transactions suivantes

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 15/05/2026 FR0013344173 4 122 26,7063 Euronext
ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 14/05/2026 FR0013344173 3 635 26,4 Euronext
ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 13/05/2026 FR0013344173 283 26,3265 Euronext
ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 12/05/2026 FR0013344173 289 26,3 Euronext
ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 11/05/2026 FR0013344173 75 26,3 Euronext

Détail transaction par transaction

Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (période du 11 au 15 mai 2026) sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois SA ( www.finance-roche-bobois.com , rubrique « rachat d'actions »).


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nJlwZZttaJianHBxY5uXl2eVa5xpxWeblpedm2dolpqbmpqSm2domsbJZnJpmGdr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98325-cp_roche-bobois_rachat_actions_11_15_mai.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Dividendes

Valeurs associées

ROCHE BOBOIS
27,0000 EUR Euronext Paris +0,75%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 987,49 +0,44%
Pétrole Brent
112,07 +5,14%
TOTALENERGIES
80,27 +2,02%
SOITEC
140,25 -5,27%
INNATE PHARMA
1,948 +11,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank