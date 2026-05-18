ROCHE BOBOIS : RACHAT D'ACTIONS PROPRES DU 11 AU 15 MAI 2026

Paris, le 18 mai 2026

Dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'assemblée générale du 12 juin 2025, Roche Bobois SA a procédé, durant la période du 11 au 15 mai 2026, aux transactions suivantes

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 15/05/2026 FR0013344173 4 122 26,7063 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 14/05/2026 FR0013344173 3 635 26,4 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 13/05/2026 FR0013344173 283 26,3265 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 12/05/2026 FR0013344173 289 26,3 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 11/05/2026 FR0013344173 75 26,3 Euronext

Détail transaction par transaction

Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (période du 11 au 15 mai 2026) sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois SA ( www.finance-roche-bobois.com , rubrique « rachat d'actions »).