ROCHE BOBOIS : NOMINATION D'ERIC AMOURDEDIEU, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE ROCHE BOBOIS SA

Paris, le 31 juillet 2026

Le Conseil de Surveillance, le 30 juillet 2026, a mis fin aux mandats de membre et de Président du Directoire de Guillaume Demulier. Il remercie Guillaume Demulier pour son action au sein du Groupe.

Le Conseil de Surveillance a nommé Eric Amourdedieu, Président du Directoire avec prise de fonction immédiate.

Eric Amourdedieu occupait jusqu'alors les fonctions de Directeur Général et membre du Directoire de Roche Bobois SA. Il a rejoint le Groupe en 2001, après avoir exercé les fonctions de chef de produits puis de directeur marketing, principalement pour le groupe L'Oréal. Eric Amourdedieu est ingénieur diplômé de l'école Centrale Paris et est également titulaire d'un D.E.S.S. en Gestion de l'Université Paris Dauphine.

Le Conseil de surveillance a également nommé Stéphanie Berson, Directrice Générale, avec prise de fonction immédiate.

Stéphanie Berson est Directrice Financière et membre du Directoire de Roche Bobois SA. Entrée dans le Groupe en 2016, elle a débuté sa carrière chez PWC en tant qu'auditrice durant 5 ans. Puis elle a rejoint The Conran Shop, groupe anglais spécialisé dans l'ameublement haut de gamme en tant que Directrice Financière.

Le Conseil de Surveillance a décidé de ramener le Directoire à trois membres : Eric Amourdedieu, Stéphanie Berson et Martin Gleize qui conserve son mandat de membre du Directoire.

Jean-Eric Chouchan, Président du Conseil de Surveillance, déclare :

« Au nom du Conseil de Surveillance, je tiens à remercier Guillaume Demulier qui, après avoir piloté avec succès l'introduction en bourse, a, durant 7 ans, en tant que Président du Directoire, contribué à la dynamique de croissance du Groupe et consolidé ses fondamentaux. Nous lui exprimons notre reconnaissance pour son engagement et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs .

Je suis très heureux d'annoncer la nomination d'Éric Amourdedieu à la Présidence du Directoire de Roche Bobois.

Eric possède une parfaite connaissance du Groupe. Il a largement contribué à son développement et à ses performances. Le Conseil de Surveillance a toute confiance dans sa capacité à poursuivre la stratégie de croissance de Roche Bobois, à renforcer encore son rayonnement international et à créer de la valeur durable pour l'ensemble des parties prenantes.

Je me réjouis également de la nomination de Stéphanie Berson en qualité de Directrice Générale et de la poursuite de l'engagement de Martin Gleize en tant que membre du Directoire. Cette équipe dirigeante expérimentée, complémentaire et profondément attachée aux valeurs de Roche Bobois constitue un atout majeur pour accompagner les prochaines étapes du développement du Groupe. »

Eric Amourdedieu, nouveau Président du Directoire, déclare :

« Je remercie très sincèrement le Conseil de surveillance pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant Président du Directoire de Roche Bobois. C'est une responsabilité que j'accueille avec humilité, fierté et détermination.

Après de nombreuses années passées au sein du Groupe, je connais la force de son histoire, la qualité de ses équipes et la singularité de ses marques. Je me réjouis de poursuivre le travail engagé aux côtés de Stéphanie Berson et de Martin Gleize. Avec l'ensemble de nos collaborateurs, de nos franchisés et de nos partenaires dans le monde, nous continuerons à renforcer le rayonnement international de Roche Bobois, à innover et à poursuivre son développement dans le respect des valeurs qui font la force de notre Groupe . »

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 336 magasins (au 30 juin 2026), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.



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