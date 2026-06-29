ROCHE BOBOIS : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2025

Paris, le 29 juin 2026

Roche Bobois SA annonce ce jour avoir mis à la disposition du public son Rapport de Développement Durable au titre de l'exercice 2025. Il peut être consulté sur le site dédié à la communauté financière (rubrique Informations financières/ Développement durable) et via le lien ci-après : Lien vers le rapport de Développement Durable 2025

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