ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE - AVRIL 2026

AVRIL 2026

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie chaque mois ses dernières actualités.

À LA UNE

MILAN DESIGN WEEK 2026

A l'occasion de la Milan Design Week, Roche Bobois a dévoilé sa nouvelle collection outdoor autour de deux axes principaux :

Une nouvelle collection signée du designer américain Stephen Burks, qui retrouve Roche Bobois pour imaginer Catalina. Cette collection outdoor associe design et savoir-faire, avec une attention particulière aux finitions.

Une collection de sièges conçus pour l'extérieur, développée en collaboration avec Missoni, où matières, couleurs et motifs se répondent avec audace et intensité.

Ces collections ont été présentées en avant-première dans le showroom de Roche Bobois à Milan du 20 au 26 avril 2026 avant leur lancement mondial.

EN BRE F

OUVERTURE A KUNMING, CHINE (FRANCHISE)

Roche Bobois ouvre un nouveau magasin en franchise en Chine, à Kunming, capitale du Yunnan (8,5 millions d'habitants). Ce nouveau showroom de 471 m² est situé au sein du prestigieux Red Star Macalline, concept de centre commercial très répandu en Chine, dédié à l'ameublement haut de gamme.

OUVERTURE A ANTALYA, TURQUIE (FRANCHISE)

Roche Bobois poursuit son développement en Turquie, avec l'ouverture d'un 3eme magasin en franchise. Après Ankara et Istanbul, Roche Bobois est désormais présent à Antalya.

Situé sur une avenue stratégique de la ville, ce nouveau magasin bénéficie d'un emplacement premium. Avec une superficie de près de 1000 m² et doté d'une double-hauteur spectaculaire, les collections iconiques de la marque sont mises en scène sur 3 niveaux, pour offrir une expérience client premium et inspirante.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 339 magasins (au 31 décembre 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

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