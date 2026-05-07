Maersk dépasse les attentes au T1 mais reste prudent face à la guerre en Iran

APM Terminals au port de Los Angeles

Le groupe de transport maritime ‌Maersk a annoncé jeudi un bénéfice d'exploitation au premier trimestre légèrement supérieur aux attentes et ​a maintenu inchangées ses prévisions pour l'ensemble de l'année, avertissant que la guerre en Iran assombrissait les perspectives concernant les tarifs de fret et les coûts.

Maersk, souvent considéré comme un ​baromètre du commerce mondial, continue de prévoir une croissance des volumes mondiaux de conteneurs comprise entre 2% et 4% ​cette année.

"Les perspectives de la demande mondiale ⁠de conteneurs en 2026 sont extrêmement incertaines. La hausse des prix de l’énergie et ‌les contraintes pesant sur le commerce dans la région du Golfe supérieur, qui représentait environ 6% du commerce mondial de conteneurs en 2025, constituent ​des risques baissiers pour la ‌dynamique de croissance", a indiqué le groupe dans un communiqué.

L’Ebitda (bénéfice ⁠avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) sur la période janvier-mars s’est élevé à 1,73 milliard de dollars, au-dessus du consensus fourni par le groupe de 1,66 milliard de dollars, mais ⁠nettement en-deçà des ‌2,71 milliards enregistrés un an plus tôt.

Le premier trimestre ne reflète pas ⁠pleinement l’impact du conflit au Moyen-Orient sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, le conflit ayant ‌débuté le 28 février avec des frappes coordonnées menées par les États-Unis et ⁠Israël contre l’Iran.

Le conflit a perturbé les routes maritimes dans ⁠toute la région après ‌la fermeture par l’Iran du détroit d’Ormuz au trafic commercial, entraînant une hausse des coûts, ​notamment du carburant.

Maersk a indiqué que les tarifs ‌de fret avaient reculé au cours du trimestre en raison de la persistance d’une surcapacité, avant de fortement ​rebondir vers la fin de la période après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

Certains analystes ont toutefois averti que le conflit pourrait peser sur les résultats ⁠de Maersk, les tarifs de fret sur la route Asie-Europe étant quasiment revenus à leurs niveaux d’avant-guerre tandis que les coûts du carburant demeurent élevés.

Maersk a ajouté que les perturbations opérationnelles combinées à la hausse des coûts du carburant devraient accroître les dépenses, que le groupe s’efforce de répercuter sur ses clients.

(Stine Jacobsen et Jesus Calero, version française Elena ​Smirnova, édité par Augustin Turpin)