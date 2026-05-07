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InterContinental ‌Hotels Group, propriétaire de Holiday ​Inn, a fait état jeudi d'un Revenu par chambre disponible (RevPAR) mondial ​au premier trimestre supérieur aux attentes, ​soutenu par un ⁠retour à la croissance sur ‌le marché américain.

Les réservations soutenues des voyageurs aisés ont ​compensé ‌le recul des clients soucieux ⁠de leur budget et touchés par l'inflation, favorisant ainsi une ⁠reprise aux ‌États-Unis, bien que le conflit ⁠au Moyen-Orient menace de ‌freiner les dépenses de ⁠voyage, de faire dérailler le ⁠secteur et ‌de perturber ce qui a ​été un ‌marché de croissance clé pour IHG.

Le RevPAR de ​la période janvier-mars a progressé de 4,4% sur ⁠un an, alors que les analystes tablaient sur une croissance de +3,3%.

(Rédigé par Raechel Thankam Job, Version française Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)