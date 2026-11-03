ROCHE BOBOIS : EVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE ROCHE BOBOIS SA

Paris, le 3 novembre 2026

À la suite des démissions de Monsieur Denis Terrien et Madame Lan Cittadini Cesi de leurs fonctions de membres du Conseil de surveillance, les 15 et 27 octobre 2026, le Conseil de surveillance de Roche Bobois SA du 2 novembre 2026 a pris acte qu'il est désormais composé de sept membres.

Le Conseil considère que cette composition lui permet de continuer à assurer pleinement ses missions dans un cadre efficace et adapté aux besoins de la Société.

Le Conseil de surveillance remercie Monsieur Denis Terrien et Madame Lan Cittadini Cesi pour leur contribution à ses travaux depuis leur nomination.

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 336 magasins (au 30 septembre 2026), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.



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