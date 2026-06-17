ROCHE BOBOIS : COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE ROCHE BOBOIS SA DU 16 JUIN 2026

Paris, le 17 juin 2026

Roche Bobois SA annonce que l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires s'est réunie le 16 juin 2026, sous la présidence de Jean-Eric Chouchan, Président du Conseil de Surveillance. L'Assemblée générale a adopté l'ensemble des résolutions soumises au vote, et en particulier les résolutions relatives à l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2025, à la distribution du dividende et celles relatives aux nominations de nouveaux membres au Conseil de Surveillance.

En conséquence, la composition du Conseil de Surveillance est désormais la suivante :

Jean-Eric Chouchan , Président du Conseil de Surveillance

, Président du Conseil de Surveillance Nicolas Roche , Vice-Président du Conseil de Surveillance

, Vice-Président du Conseil de Surveillance Société Patrimoniale Roche – S.P.R., membre du Conseil de Surveillance, représentée par Emmanuel Masset

membre du Conseil de Surveillance, représentée par Emmanuel Masset Giovanni Tamburi , membre du Conseil de Surveillance

, membre du Conseil de Surveillance Mercedes Erra , membre indépendant du Conseil de Surveillance

, membre indépendant du Conseil de Surveillance Annalisa Loustau-Elia, membre indépendant du Conseil de Surveillance

membre indépendant du Conseil de Surveillance Marie-Claude Chouchan, membre du Conseil de Surveillance

membre du Conseil de Surveillance Lan Cittadini Cesi , membre indépendant du Conseil de Surveillance

, membre indépendant du Conseil de Surveillance Denis Terrien , membre indépendant du Conseil de Surveillance

Le mandat de censeur de Lucie Henman-Roche au Conseil de Surveillance a, par ailleurs, été renouvelé.

L'Assemblée générale a également approuvé la distribution d'un dividende de 0,80 € par action. Le Directoire s'est réuni ce jour et a fixé la date de mise en paiement du dividende au 8 juillet 2026. La date de détachement (ex-date) est fixée au 6 juillet 2026.

L'ensemble des documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2026 et l'enregistrement de la retransmission audiovisuelle en direct, sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois ( lien ).

Enfin, lors de la réunion du conseil de surveillance qui s'est tenue le 16 juin 2026, postérieurement à l'Assemblée générale ordinaire, Denis Terrien a été nommé en qualité de membre du comité d'audit et Margaux Chouchan a été désignée en qualité de censeur au conseil de surveillance.

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 339 magasins (au 31 décembre 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.



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