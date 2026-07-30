Roblox recule après avoir publié des prévisions trimestrielles décevantes concernant son chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action de la plateforme de jeux Roblox

RBLX.N a reculé d'environ 12 % à 43,13 dollars lors des échanges après clôture

** La société prévoit que son chiffre d'affaires du troisième trimestre sera inférieur aux estimations de Wall Street, les mesures plus strictes de vérification de l'âge pesant sur l'acquisition de nouveaux utilisateurs et l'engagement

** La société table sur un chiffre d’affaires au troisième trimestre compris entre 1,58 et 1,65 milliard de dollars, contre des estimations de 1,77 milliard de dollars selon les données compilées par LSEG

** Le nombre moyen d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) (au deuxième trimestre) a reculé de 7 % par rapport au trimestre précédent, à 123 millions

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 40 % depuis le début de l'année