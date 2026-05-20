Roblox en hausse après avoir annoncé son tout premier programme de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** Les actions de la plateforme de jeux vidéo Roblox

RBLX.N progressent de 3,6 % à 46,09 $ avant l'ouverture des marchés

** RBLX a annoncé mardi, après la clôture des marchés, son tout premier programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 3 milliards de dollars

** La société prévoit de racheter jusqu'à 1 milliard de dollars de ses actions ordinaires au cours des 12 prochains mois

** L'entreprise indique que ce rachat vise à compenser en partie la dilution résultant des attributions d'actions aux employés

** « Investir dans la croissance continue restera toujours notre priorité absolue, mais la solidité de notre bilan et notre capacité à générer des flux de trésorerie disponibles nous permettent de soutenir une innovation de pointe tout en réduisant la dilution » - Naveen Chopra, directeur financier

** À la clôture d'hier, l'action RBLX affichait une baisse de 45,1 % depuis le début de l'année