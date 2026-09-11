Roblox élargit sa gamme d'outils destinés à aider les créateurs à développer et à diffuser des jeux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Roblox RBLX.N prévoit de permettre aux créateurs de distribuer leurs jeux sous forme d'applications autonomes sur mobile, PC et consoles, a annoncé la société vendredi lors de sa conférence des développeurs, dans le but de faciliter l'accès aux jeux en dehors de l'application Roblox.

La plateforme de jeux fournira la technologie et les services nécessaires au fonctionnement de ces applications autonomes. D’ici la fin de l’année, les joueurs pourront également rejoindre des parties dans Chrome depuis la page « Détails de l’expérience » d’un jeu sans avoir à télécharger d’application, et d’autres navigateurs suivront.

Roblox permettra également aux créateurs de combiner les modes en ligne et hors ligne au sein d’un même jeu, rendant ainsi possibles les campagnes solo et le jeu sans connexion réseau.

L’entreprise étend également ses outils d’IA destinés à la création de jeux, notamment Build, Scene Generator et de nouvelles fonctionnalités pour les personnages non-joueurs.

Roblox a lancé Build en juillet, permettant aux utilisateurs de créer, tester et publier un jeu jouable à partir d’une invite textuelle au sein de son application. L’entreprise a indiqué que les utilisateurs avaient publié environ 9 000 jeux avec Build, et que 71 % de ceux qui avaient créé un jeu avec cet outil n’avaient jamais utilisé Roblox Studio auparavant.

Scene Generator, dont la sortie est prévue dans le courant de l’année, permettra aux créateurs d’utiliser une invite textuelle et une image de référence pour créer une maquette de jeu fonctionnelle. Roblox prévoit également d’ajouter des personnages non-joueurs capables de tester les jeux.