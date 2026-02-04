 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roblox dévoile une IA générative capable de créer des modèles interactifs en langage naturel
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 21:05

Roblox a présenté mercredi une avancée technologique majeure avec le lancement de sa fonctionnalité "4D creation", une intelligence artificielle capable de générer des objets interactifs fonctionnels à partir de simples instructions en langage naturel. Cette technologie, disponible en version bêta, marque un tournant dans la stratégie de la plateforme, qui cherche à élargir sa base de créateurs en rendant le développement plus accessible. Contrairement aux outils précédents limités à la modélisation 3D statique, 4D creation permet de concevoir des éléments dynamiques dotés de comportements physiques, comme un véhicule entièrement pilotable.

L'objectif est de réduire les barrières techniques pour les utilisateurs, qu'ils soient artistes ou développeurs, et de favoriser une création plus intuitive à l'intérieur même des jeux. Cette innovation s'inscrit dans un écosystème déjà florissant : Roblox comptait plus de 150 millions d'utilisateurs actifs quotidiens à la fin du troisième trimestre. Anupam Singh, vice-président en charge de l'IA et des infrastructures, souligne la volonté de rapprocher les outils visuels et les mécanismes de programmation pour stimuler la création de contenus.

La technologie 4D creation fait partie d'un projet plus large axé sur le développement de "world models", des modèles d'IA capables de comprendre et de simuler les règles de mondes virtuels. Roblox continue d'investir dans ses capacités de calcul pour accompagner l'expansion de sa communauté, tout en accordant une attention renforcée aux questions de sécurité. Cette annonce intervient dans un contexte de compétition croissante, quelques jours après le lancement par Google d'un outil similaire de génération d'environnements réalistes, illustrant l'accélération de la course à l'IA générative appliquée aux univers immersifs.

Valeurs associées

ROBLOX RG-A
64,960 USD NYSE -0,60%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank