Roblox dévoile une IA générative capable de créer des modèles interactifs en langage naturel
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 21:05
L'objectif est de réduire les barrières techniques pour les utilisateurs, qu'ils soient artistes ou développeurs, et de favoriser une création plus intuitive à l'intérieur même des jeux. Cette innovation s'inscrit dans un écosystème déjà florissant : Roblox comptait plus de 150 millions d'utilisateurs actifs quotidiens à la fin du troisième trimestre. Anupam Singh, vice-président en charge de l'IA et des infrastructures, souligne la volonté de rapprocher les outils visuels et les mécanismes de programmation pour stimuler la création de contenus.
La technologie 4D creation fait partie d'un projet plus large axé sur le développement de "world models", des modèles d'IA capables de comprendre et de simuler les règles de mondes virtuels. Roblox continue d'investir dans ses capacités de calcul pour accompagner l'expansion de sa communauté, tout en accordant une attention renforcée aux questions de sécurité. Cette annonce intervient dans un contexte de compétition croissante, quelques jours après le lancement par Google d'un outil similaire de génération d'environnements réalistes, illustrant l'accélération de la course à l'IA générative appliquée aux univers immersifs.
