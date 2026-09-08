Robinhood renforce son offensive sur le marché des prédictions grâce à un partenariat avec Crypto.com et OG.com

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Robinhood Markets HOOD.O a annoncé mardi qu’elle acheminerait certains contrats liés à des événements de football via la plateforme d’échange réglementée au niveau fédéral d’OG.com, tout en prenant des participations dans la plateforme et dans son ancienne société mère, Crypto.com, dans le cadre de la poursuite de son expansion sur les marchés de prédiction.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Ces participations seront valorisées conformément au récent investissement de Citadel Securities dans Crypto.com, sur la base d’une valorisation de 20 milliards de dollars , dont 5 milliards pour OG.com, récemment scindée, a précisé Robinhood.

* À partir de mardi, la plateforme de trading grand public acheminera certains contrats liés au football américain vers OG.com, ajoutant ainsi une nouvelle place de marché à ses partenaires existants à l’approche de la saison de football américain professionnel aux États-Unis.

* Les contrats liés à des événements ont généré un chiffre d’affaires record de 156 millions de dollars au deuxième trimestre, s’imposant comme un moteur de croissance de plus en plus important pour Robinhood.

* OG.com, une plateforme de trading indépendante, exploite une bourse de produits dérivés et une chambre de compensation réglementées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine.

* Robinhood étend également son offre de contrats liés aux élections en vue des élections de mi-mandat de novembre, avec une plateforme dédiée aux scrutins au niveau des États et au niveau fédéral, dont certains pourraient par la suite être acheminés vers Crypto.com et OG.com.

* Les marchés de prédiction proposent des contrats "oui" ou "non" sur des événements sportifs, politiques et économiques; leurs partisans affirment qu’ils tirent parti de la "sagesse des foules". Les détracteurs les assimilent à des jeux d’argent, et les régulateurs ont renforcé leur surveillance en matière de délit d’initié.

* Ces produits ont connu un grand succès auprès du grand public lors de l'élection présidentielle américaine de 2024 et ont suscité une forte demande lors d'événements sportifs tels que la Coupe du monde de la FIFA.