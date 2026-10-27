 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Robinhood progresse, les investisseurs surveillent l'activité de trading
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 15:55

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** L'action Robinhood Markets HOOD.O a progressé de 3,5 % à 96,10 dollars en milieu de matinée ce mardi, dans l'attente des résultats du troisième trimestre qui seront publiés après la clôture, les investisseurs se concentrant sur les volumes de transactions et l'adoption des nouveaux produits

** La plateforme de trading grand public devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel en hausse d'environ 12 % en glissement annuel, à 1,42 milliard de dollars, et un BPA ajusté de 0,56 dollar, en baisse par rapport aux 0,61 dollar enregistrés il y a un an, selon LSEG

** Au trimestre dernier, la société a dépassé les estimations de bénéfices , la forte activité sur les marchés boursiers et les marchés de prédiction ayant compensé la faiblesse du chiffre d'affaires lié aux cryptomonnaies

** Fin septembre, HOOD a annoncé qu'elle autoriserait les transactions 24 heures sur 24 le week-end pour certaines actions et a lancé de nouveaux contrats liés aux résultats financiers

** Malgré la hausse de mardi, le titre affiche une baisse d'environ 15 % depuis le début de l'année, sous-performant la progression d'environ 12,5 % du S&P 500 .SPX et celle d'environ 13,5 % du Nasdaq .IXIC

** Sur les 33 analystes couvrant le titre, les recommandations se répartissent ainsi: 27 “achat fort” ou “achat”, 5 “conserver” et 1 “vendre”

** Le cours cible médian s'établit à 135,50 dollars, contre 127,50 dollars il y a trois mois

Cryptoactif
Devises

Valeurs associées

BTC/USD
80 602,4945 USD CryptoCompare +0,92%
NASDAQ Composite
26 466,92 Pts Index Ex +1,14%
ROBINHOOD MARKETS
95,8550 USD NASDAQ +3,25%
S&P 500 INDEX
7 721,20 Pts CBOE +0,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
GENFIT
10,58 +20,78%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
Pétrole Brent
114 -0,98%
NANOBIOTIX
30,3 +7,37%
2CRSI
28,16 +4,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank