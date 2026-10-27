Robinhood progresse, les investisseurs surveillent l'activité de trading

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27 octobre - ** L'action Robinhood Markets HOOD.O a progressé de 3,5 % à 96,10 dollars en milieu de matinée ce mardi, dans l'attente des résultats du troisième trimestre qui seront publiés après la clôture, les investisseurs se concentrant sur les volumes de transactions et l'adoption des nouveaux produits

** La plateforme de trading grand public devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel en hausse d'environ 12 % en glissement annuel, à 1,42 milliard de dollars, et un BPA ajusté de 0,56 dollar, en baisse par rapport aux 0,61 dollar enregistrés il y a un an, selon LSEG

** Au trimestre dernier, la société a dépassé les estimations de bénéfices , la forte activité sur les marchés boursiers et les marchés de prédiction ayant compensé la faiblesse du chiffre d'affaires lié aux cryptomonnaies

** Fin septembre, HOOD a annoncé qu'elle autoriserait les transactions 24 heures sur 24 le week-end pour certaines actions et a lancé de nouveaux contrats liés aux résultats financiers

** Malgré la hausse de mardi, le titre affiche une baisse d'environ 15 % depuis le début de l'année, sous-performant la progression d'environ 12,5 % du S&P 500 .SPX et celle d'environ 13,5 % du Nasdaq .IXIC

** Sur les 33 analystes couvrant le titre, les recommandations se répartissent ainsi: 27 “achat fort” ou “achat”, 5 “conserver” et 1 “vendre”

** Le cours cible médian s'établit à 135,50 dollars, contre 127,50 dollars il y a trois mois