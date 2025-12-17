Robinhood Markets obtient la note "buy" (acheter), Truist commence à couvrir le marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions de la plateforme de trading en ligne Robinhood Markets HOOD.O augmentent de 2,02% à 121,81 $ dans les échanges de pré-marché

** Truist commence à couvrir HOOD avec une note d'achat et une prévision de 155 $, soit une hausse de 29,8 % par rapport à la dernière clôture

** Le courtier cite une combinaison rare de croissance élevée, d'augmentation des marges et de dynamisme des produits

** HOOD est sur la bonne voie pour sa deuxième année consécutive de croissance des revenus de plus de 50 %, avec une modélisation de plus de 20 % pour les années à venir, soutenue par un mélange plus large et plus équilibré de crypto et d'options, selon la maison de courtage

** Truist affirme que le déploiement rapide des produits de Robinhood l'aide à atteindre des clients plus importants et plus riches et à étendre sa croissance aux cartes de crédit, au trading institutionnel et à l'Europe

** Le modèle de coût fixe élevé de Robinhood offre des marges solides - près de 60% d'Ebitda et ~80% d'augmentation, selon le courtier

** 19 analystes sur 25 considèrent l'action comme "achetée" ou "fortement achetée", 5 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; PT médian de 155 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, HOOD a progressé de 220,5 % depuis le début de l'année