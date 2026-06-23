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Robinhood en baisse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** Les actions de la plateforme de trading grand public Robinhood ( HOOD.O ) ont reculé de 4,6 % mardi avant l'ouverture, à 100,87 dollars, après avoir finalisé une levée de fonds ** La société HOOD, basée à Menlo Park, en Californie, a annoncé lundi en fin de journée le prix d'une émission privée d' obligations convertibles à 0 %, d'un montant de 2 milliards de dollars et arrivant à échéance le 1er octobre 2029

** Le prix de conversion initial de 174,42 dollars représente une prime de 65% par rapport au dernier cours de l’action, qui s’établissait à 105,71 dollars

** HOOD a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission à des fins générales, notamment pour des investissements dans la croissance organique, des acquisitions potentielles et/ou des dépenses d’investissement

** La société prévoit également d’utiliser environ 290 millions de dollars du produit de l’émission pour racheter ses propres actions afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les obligations convertibles, et 112 millions de dollars pour financer des opérations de « capped call »

** HOOD affiche une capitalisation boursière d’environ 95 milliards de dollars

** À la clôture de lundi, l’action affichait une baisse de 6,5% depuis le début de l’année, contre une hausse d’environ 9% de l’indice S&P 500 .SPX et d’environ 13% du Nasdaq .IXIC

** La recommandation moyenne de 25 analystes est "acheter"; le cours cible médian de 102,50 dollars est en baisse par rapport aux 121,50 dollars du 23 mars, selon les dernières données de LSEG

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