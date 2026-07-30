Robinhood dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une activité de trading qui reste soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique, de commentaires d'analystes au paragraphe 8 et de précisions tout au long du texte) par Prakhar Srivastava

Robinhood Markets HOOD.O a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une activité soutenue sur les marchés des actions, des options et des marchés prédictifs, qui a contribué à compenser la faiblesse des échanges de cryptomonnaies.

Les transactions des particuliers sont restées soutenues au cours du trimestre, la volatilité accrue des marchés – due en partie au conflit entre les États-Unis et l’Iran et à son impact sur les anticipations d’inflation ainsi que sur les perspectives de taux d’intérêt de la Réserve fédérale – ayant incité les investisseurs à rester actifs.

Le bénéfice ajusté s’est établi à 48 cents par action, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 44 cents, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires lié aux transactions a bondi de 44 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 776 millions (XX millions d'euros) de dollars, porté par la progression des activités sur actions, options et contrats sur événements, qui ont généré 156 millions (XX millions d'euros) de dollars de chiffre d’affaires.

LES MARCHÉS DE PRÉDICTION S'IMPOSENT COMME MOTEURS DE CROISSANCE

“Ce qu’il faut retenir de ce trimestre, c’est que les activités (tournent à plein régime), (avec) des transactions record sur les actions, les options et les marchés de prédiction”, a déclaré Shiv Verma, directeur financier, lors d’une conférence de presse.

L’expansion rapide des marchés de prédiction a détourné l’attention des investisseurs des cryptomonnaies, les analystes s’attendant à ce que cette activité joue un rôle de plus en plus important dans la composition du chiffre d’affaires de Robinhood.

L’intérêt pour les marchés de prédiction a explosé lors de l’élection présidentielle américaine de 2024, stimulant l’engagement des utilisateurs et l’activité de trading.

“Il ne s’agissait pas simplement d’un résultat supérieur aux attentes sur les marchés de prédiction. Robinhood a simultanément enregistré des revenus de transactions, un revenu net d’intérêts, des dépôts, une croissance des abonnements et une maîtrise des dépenses supérieurs aux prévisions”, a déclaré Bill Birmingham, directeur général chez REX Financial.

Jacob Zuller, analyste chez Third Bridge, a indiqué que les marchés de prédiction, qui n’étaient au départ qu’une curiosité, étaient devenus sans doute le principal moteur de croissance de Robinhood. Il a ajouté que ces marchés serviraient de canal d’acquisition de clients.

LES CRYPTOMONNAIES RESTENT SOUS PRESSION

Le chiffre d’affaires de Robinhood lié aux transactions de cryptomonnaies a chuté de 38 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 100 millions (XX millions d'euros) de dollars.

Les échanges de cryptomonnaies sont restés modérés, les prix en baisse des actifs numériques, la volatilité persistante du marché et le recentrage de l’intérêt des investisseurs vers les actifs liés à l’intelligence artificielle ayant pesé sur les transactions.

L'action Robinhood a reculé de 0,8 % en séance prolongée. Elle a perdu 20,6 % depuis le début de l'année, à la clôture d'hier.

“S'il y a une préoccupation, c'est bien celle de la valorisation. Après la forte hausse du titre, les attentes sont élevées”, a déclaré David Bartosiak, stratège boursier chez Zacks Investment.