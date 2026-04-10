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Robertet a du nez, Sodexo perd l'appétit
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 09:53

Shelly Group s'envole après son intégration au SDax et Robertet séduit par ses bénéfices en hausse, tandis qu'Exail Technologies profite d'un nouveau succès commercial. A l'inverse, Sodexo s'effondre après une révision drastique de ses objectifs, le secteur pétrolier reste plombé par des vents contraires.

Actions en hausse

Shelly group ( 11%) : l'intégration du spécialiste des technologies au sein de l'indice SDax, provoque un fort engouement des marchés. Le groupe bulgare prend la place de Gerresheimer qui a quitté l'indice hier soir.

Robertet ( 6%) : le groupe de parfumerie séduit les investisseurs avec un résultat net en progression de 14,8% à 103,4 MEUR pour l'exercice 2025. Parallèlement le groupe français propose un dividende de 12 EUR par action (en hausse de 20%).

Exail Technologies ( 3%) : l'action du spécialiste de la robotique civile et militaire bondit après avoir remporté une nouvelle commande. Le groupe a annoncé qu'OMS Group lui avait demandé un drone de surface DriX O-16.

Vivendi ( 2%) : snobe l'ajustement de JP Morgan qui compresse l'objectif de 3 EUR à 2,70 EUR, le conseil surpondérer maintenu suffisant à nourrir l'appétit. Le groupe médias de Bolloré choisit de ne retenir que le signal positif.

STMicroelectronics ( 2%) : digère le paradoxe de TD Cowen qui fait bondir l'objectif de 27,50 EUR à 33,50 EUR ( 22%) sans décrocher le tampon achat. Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs séduit malgré une recommandation qui reste scotchée à conserver.

Actions en baisse

Sodexo (-19%) : suite à un audit des ses contrats et de ses actifs, le leader mondial des services de restauration revoit ses prévisions à la baisse. Il indique maintenant anticiper une croissance interne du chiffre d'affaires entre 0,5% et 1%. Pour le premier semestre comptable Sodexo publie un résultat net ajusté en baisse de -36,7% reflétant une marge d'exploitation en recul.

Maurel et Prom (-4%) : même si le baril rebondit légèrement il évolue toujours en dessous des 100 USD. La chute des pétrolières entamée plus tôt continue. Repsol ( -3%) subit aussi une révision de son objectif de cours par JB Capital Markets à 22,20 EUR contre 22,50 EUR précédemment.

Atrium Ljungberg (-6%) : l'immobilière suédoise publie un résultat de gestion inférieur au consensus, en repli de 3% sur un an, pénalisé par le taux de vacance de ses actifs. SB1 Market juge les résultats légèrement décevants, est neutre sur le dossier et fixe l'objectif de cours à 35 SEK.

Hapag-Lloyd (-2%) : le transporteur maritime pâtit du blocage prolongé du détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, JP Morgan réaffirme son opinion négative sur la valeur. La banque d'affaires maintient sa recommandation à la vente avec un objectif de cours fixé à 65 EUR, soit un potentiel de baisse de 45% par rapport à la cotation actuelle.

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
33,545 EUR MIL +2,43%
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