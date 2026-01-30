Robert Half vise le plus grand rallye depuis 2000 après les résultats positifs du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions de Robert Half RHI.N ont augmenté de ~23% vendredi et sont en passe de réaliser la plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis janvier 2000, après que la société de recrutement a dépassé les attentes en matière de bénéfice par action et de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre ** RHI a publié un BPA trimestriel de 0,32$ contre une estimation moyenne de 0,30$ et un chiffre d'affaires de 1,302 milliard de dollars contre une attente consensuelle de 1,289 milliard de dollars, selon LSEG

** Après le rapport, JPM a augmenté son PT de 29 $ à 31 $, citant la surperformance dans les segments du recrutement contractuel et du placement permanent

** Les perspectives de la société suggèrent la fin du cycle négatif de révision des bénéfices, qui a affecté l'action RHI ces dernières années", a écrit Andrew Steinerman, analyste chez JPM, à l'instar des résultats de ManpowerGroup de jeudi

** RHI voit "une amélioration progressive de l'environnement de la demande grâce à l'atténuation des craintes de récession, au relâchement de l'inflation, à la clarté relative de la politique commerciale et aux réductions cumulées des taux d'intérêt", a déclaré M. Steinerman

** Après avoir atteint 34,45 $ - son plus haut niveau depuis début octobre - l'action RHI s'est échangée à 33,32 $ contre un PT médian de 30 $, selon LSEG

** Sur les 12 analystes couvrant l'action, la répartition des recommandations est la suivante: 1 'strong buy', 1 'buy', 5 'hold', 3 'sell' et 2 'strong sell'

** Environ 15% du flottant de RHI est vendu à découvert selon LSEG, ce qui montre un intérêt pour la vente à découvert à son plus haut niveau depuis au moins 5 ans

** L'action RHI a perdu ~61% en 2025 et 20% en 2024 ** Les actions de Manpower MAN.N ont augmenté de ~5% vendredi après un rallye de ~15% jeudi à la suite de ses résultats