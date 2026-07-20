Riyadh Air commande 34 avions gros-porteurs Boeing et Airbus dans le cadre de sa stratégie d'expansion

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La compagnie aérienne saoudienne Riyadh Air a passé lundi commande de 34 avions gros-porteurs auprès de Boeing BA.N et d'Airbus

AIR.PA , dans le cadre de l'accélération de son projet visant à desservir plus de 100 destinations d'ici 2030. La compagnie aérienne a indiqué qu’elle exercerait ses options sur 28 Boeing 787 Dreamliners issues d’une commande passée en 2023 et qu’elle convertirait 20 de ces options en appareils de la variante 787-10, plus grande.

Par ailleurs, la compagnie a confirmé l’achat de six Airbus A350-1000, concrétisant ainsi des droits d’achat qu’elle détenait déjà et portant à 31 le nombre total de ses commandes confirmées d’A350-1000. Ces commandes d’avions, les premières annoncées lors du salon aéronautique de Farnborough de cette année , interviennent alors que Riyadh Air intensifie ses activités suite au lancement de plusieurs nouvelles liaisons depuis juin, cherchant à faire de Riyad une plaque tournante majeure capable de rivaliser avec ses concurrents plus importants du Moyen-Orient.

La compagnie aérienne a déjà pris livraison de six 787-9 et dessert actuellement six villes.

Soutenue par le fonds souverain de l’Arabie saoudite, Riyadh Air occupe une place centrale dans la stratégie du royaume visant à diversifier son économie au-delà du pétrole et à stimuler le tourisme et la connectivité dans le cadre de son plan "Vision 2030".

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle comptait relier la capitale saoudienne à plus de 100 destinations dans le monde d’ici la fin de la décennie.