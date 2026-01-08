Rivian rappelle près de 20 000 véhicules américains en raison d'un mauvais remontage de la biellette de pincement

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Rivian Automotive RIVN.O rappelle 19 641 véhicules électriques R1S et R1T déjà entretenus aux Etats-Unis, en raison d'un assemblage incorrect de la biellette de pincement arrière, a annoncé jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

Le constructeur automobile remplacera gratuitement les boulons de la biellette de pincement arrière, a indiqué la NHTSA.

Rivian n'a eu connaissance que d'un seul accident de véhicule avec des blessures légères liées au problème de la biellette de pincement, a ajouté l'agence.

En 2025, Rivian a produit 42 284 véhicules et en a livré 42 247.

La NHTSA a révélé le mois dernier que Rivian rappelait 34 824 camionnettes de livraison électriques après avoir constaté qu'une mauvaise utilisation répétée pouvait endommager le câble du prétensionneur de la ceinture de sécurité du conducteur, bien que l'entreprise ait déclaré ne pas avoir connaissance d'incidents ou de blessures liés à ce problème.