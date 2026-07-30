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Rivian dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce au lancement du R2 et à la progression de son activité logicielle
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 22:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre progresse de 27 % pour atteindre 1,66 milliard de dollars

* Le chiffre d'affaires des logiciels et des services grimpe de 37 % pour atteindre 515 millions de dollars

* La société prévoit une réduction de sa perte opérationnelle ajustée et une baisse de ses dépenses d'investissement

(Ajout d'informations sur les actions, de détails et de contexte aux paragraphes 2, 9 et 12) par Akash Sriram

Rivian Automotive RIVN.O a dépassé jeudi les estimations de chiffre d'affaires trimestriel et relevé ses prévisions de livraisons annuelles, portée par l'optimisme suscité par le lancement de son SUV R2 à prix réduit et par la croissance de son activité logicielle, alors qu'elle étend son offre au-delà de sa gamme haut de gamme.

Son action, qui a reculé d’environ 15 % depuis le début de l’année, a progressé de près de 2 % en séance prolongée.

Ces résultats suggèrent que la percée tant attendue du constructeur de véhicules électriques sur le marché grand public s’est accélérée. L’entreprise a commencé à livrer à ses clients ce modèle concurrent du Model Y de Tesla TSLA.O au cours du deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de livraisons malgré un marché américain des véhicules électriques en perte de vitesse.

Rivian a indiqué avoir organisé un nombre record d’essais routiers du R2 au cours du trimestre, ce qui témoigne du vif intérêt des clients pour ce véhicule.

« Nous sommes très encouragés par le taux de conversion des réservations en commandes pour la Launch Edition. Il est nettement supérieur à nos propres prévisions internes », a déclaré le directeur général RJ Scaringe à Reuters.

La société commencera à enregistrer une marge brute positive sur le modèle R2 au cours du second semestre, a-t-il ajouté.

L'expansion de Rivian sur le segment des prix bas intervient alors que la demande américaine en véhicules électriques a ralenti suite à l'expiration d'un crédit d'impôt fédéral pour les consommateurs en septembre dernier.

Le chiffre d'affaires a progressé de 27 % pour atteindre 1,66 milliard de dollars, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à environ 1,51 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La perte ajustée par action s’est établie à 46 centimes, contre une perte estimée à 63 centimes.

Rivian a revu à la hausse ses prévisions de livraisons pour l'ensemble de l'année, les portant de 62 000 à 67 000 véhicules à 65 000 à 70 000. L'entreprise a revu à la baisse ses prévisions de dépenses d'investissement, les ramenant à un montant compris entre 1,7 et 1,8 milliard de dollars, contre 1,95 à 2,05 milliards de dollars précédemment, et table désormais sur une perte opérationnelle ajustée moins importante.

Le chiffre d'affaires des logiciels et des services a grimpé de 37 % pour atteindre 515 millions de dollars, dont 308 millions proviennent de la coentreprise de Rivian avec Volkswagen VOWG.DE .

Ce mois-ci, Rivian a levé 1,5 milliard de dollars grâce à une vente d’actions afin de financer les apports en capitaux propres liés à un prêt du ministère américain de l’Énergie destiné à soutenir la construction de son usine en Géorgie.

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