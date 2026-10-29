Rivian affirme être en bonne voie pour obtenir un financement de 250 millions de dollars (XX millions d'euros) de la part d'Uber d'ici la fin de l'année ; la demande pour le modèle R2 reste forte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Rivian vise à lever 250 millions de dollars (XX millions d'euros) auprès d'Uber d'ici la fin de l'année, en lien avec une étape clé en matière d'autonomie

* La coentreprise avec Volkswagen contribue à hauteur de 354 millions de dollars au chiffre d'affaires logiciel du troisième trimestre

* Le modèle R2 domine les ventes du troisième trimestre, portant le nombre de livraisons à un record de 19.248

par Akash Sriram et Abhirup Roy

RJ Scaringe, directeur général de Rivian RIVN.O , a déclaré jeudi que le constructeur de véhicules électriques était “très confiant” quant à sa capacité à franchir cette année une étape décisive en matière d’autonomie, ce qui débloquera une tranche de 250 millions de dollars (XX millions d'euros) de l’investissement d’ UBER.N d’Uber, et que la demande pour son nouveau SUV compact R2 était forte.

Le financement d’Uber et les ventes soutenues du R2 sont essentiels pour permettre à Rivian de réduire ses lourdes pertes et sa consommation de trésorerie, tout en finançant son pari sur la technologie de conduite autonome et en s’appuyant sur sa coentreprise avec Volkswagen VOWG.DE , qui est devenue une source majeure de revenus.

Uber investit jusqu’à 1,25 milliard de dollars (XX milliards d'euros) dans Rivian d’ici 2031, dont une tranche initiale de 300 millions de dollars (XX millions d'euros), sous réserve de la réalisation d’étapes clés en matière d’autonomie. Scaringe n’a pas souhaité préciser les critères associés à chaque tranche, mais a indiqué que le calendrier était “parfaitement en phase” avec le plan interne de l’entreprise.

Ce partenariat vise le lancement en 2028 de robotaxis R2 sans conducteur sur le réseau d’Uber, en commençant par quelques villes avant de s’étendre à environ 25 villes sur une période d’environ 18 mois, a-t-il précisé.

Le R2 s’est mieux vendu que le SUV R1 , que le pick-up et que la fourgonnette de livraison au cours de son premier trimestre complet, aidant Rivian à enregistrer 19.248 livraisons.

“Nous n’en sommes encore qu’au début de la montée en puissance. C’est notre premier trimestre de production effective du R2, mais nous avons désormais mis en place et sommes en train de faire monter en puissance la deuxième équipe; nous considérons donc le quatrième trimestre comme un trimestre supplémentaire au cours duquel nous assisterons à une nouvelle accélération de la production du R2”, a déclaré Scaringe à Reuters.

Des versions moins chères du R2, concurrent du Model Y de Tesla, dont le prix descendra jusqu’à 45.000 dollars (XX euros), sont attendues l’année prochaine.

Le coût des ventes par véhicule a baissé de plus de 12.000 dollars (XX euros) au troisième trimestre par rapport à la période de trois mois précédente, même si Rivian reste déficitaire sur chaque voiture.

Scaringe a également qualifié de “rumeurs infondées” les informations faisant état de difficultés à intégrer le logiciel de Rivian dans les véhicules Volkswagen, affirmant que la relation était “très positive”.

Le premier véhicule Volkswagen équipé de la technologie de Rivian, un véhicule électrique à bas prix destiné au marché européen, devrait être lancé en 2027, a-t-il déclaré, et le constructeur allemand obtiendra également une licence pour la technologie sous-jacente de l’assistant IA de Rivian.