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Rithm Property Trust recule après avoir lancé une offre d'actions de 300 millions de dollars
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** Les actions de la société d'investissement immobilier hypothécaire Rithm Property Trust RPT.N ont reculé de 3,4% à 13,50 dollars avant l'ouverture mardi, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société RPT, basée à New York, a lancé lundi soir une offre d'actions de 300 millions de dollars , conformément au prospectus déposé

** Dans la mesure où le produit de l'offre serait inférieur à 300 millions de dollars, une filiale de Rithm Capital

RITM.N , le gestionnaire externe de RPT, a manifesté son intérêt pour l'achat de 200 millions de dollars d'actions dans le cadre d'un placement privé parallèle

** RPT a l’intention d’utiliser le produit net de ces opérations pour acquérir un portefeuille de prêts relais destinés à des immeubles résidentiels collectifs auprès de RITM, ainsi que pour d’autres investissements et à des fins générales

** Goldman Sachs, RBC, UBS, Wells Fargo, BTIG, KBW et Piper Sandler sont les teneurs de livre conjoints

** RPT compte environ 7,8 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 110 millions de dollars

** À la clôture de lundi, l’action affichait une baisse d’environ 16% depuis le début de l’année

** La recommandation moyenne de quatre courtiers est "acheter"; l’objectif de cours médian est de 24 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/07/2026 à 13:18:14.

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