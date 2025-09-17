Rithm Capital mise sur la reprise de l'immobilier de bureau avec l'acquisition de Paramount Group pour 1,6 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails de l'opération)

Le gestionnaire d'actifs mondial Rithm Capital a déclaré mercredi qu'il avait accepté d'acquérir la société d'investissement immobilier Paramount Group PGRE.N pour 1,6 milliard de dollars en espèces, en pariant sur un rebond de l'immobilier de bureau.

L'offre valorise Paramount Group, basé à New York, à 6,60 dollars par action, ce qui représente une décote de 10,7% par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

Les actions de Paramount ont chuté de 11,8 % dans les échanges avant bourse.

L'opération intervient alors que les investisseurs se demandent si le marché américain des bureaux, durement touché par la hausse des taux d'intérêt, le travail à distance et la baisse de la valeur des biens immobiliers, n'est pas en train de toucher le fond.

Rithm, qui gère des actifs immobiliers et de crédit, a déclaré qu'il prévoyait de financer l'opération avec une combinaison de liquidités, de liquidités de bilan existantes et d'éventuelles contributions de co-investisseurs.

"(L'opération) servira de tremplin pour développer notre plateforme de gestion d'actifs et d'immobilier commercial et élargira notre modèle de propriétaire-exploitant", a déclaré Michael Nierenberg, directrice générale de Rithm, dans un communiqué.

Paramount Group possède, exploite et réaménage des immeubles de bureaux dans certains quartiers centraux de la ville de New York et de San Francisco. Son portefeuille comprend 13 immeubles de bureaux détenus et quatre gérés.

Le portefeuille de la FPI s'étend sur plus de 13,1 millions de pieds carrés, dont 85,4 % étaient loués au 30 juin, selon la société.

"Le portefeuille Paramount est situé dans des villes où nous avons une forte conviction dans la reprise des fondamentaux du marché des bureaux, y compris l'amélioration des loyers, un environnement de taux d'intérêt plus favorable et une demande croissante", a ajouté Nierenberg de Rithm.

L'opération, qui doit encore être approuvée par les actionnaires de Paramount, devrait être finalisée d'ici la fin du quatrième trimestre, ont indiqué les deux sociétés.