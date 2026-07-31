RISING STONE : Point d'activité semestriel 2026 : un portefeuille porté à 1 035 M EUR de volume d'affaires prévisionnel, dont plus de 85% du foncier détenu en propre

Poursuite de la commercialisation à un rythme soutenu , avec une progression des prix de vente

Avancement des principaux chantiers et livraisons du premier programme portugais Ferragudo Hills

Acquisition du foncier de quatre programmes en cours de développement : Rising Stone détient désormais en propre le foncier de 13 des 15 programmes de son portefeuille (soit plus de 85%, contre 60% à l'introduction en Bourse)

Un portefeuille de développement porté à 15 programmes et 1 035 M€ de volume d'affaires prévisionnel jusqu'en 2030

Première opération test sur la Riviera française , représentant environ 2,5% du volume d'affaires du portefeuille

Négociations avancées en cours pour l'acquisition de plusieurs actifs majeurs et structurants à Val d'Isère et Courchevel

Renforcement de la gouvernance de Rising Stone : nomination de Mélissa Anglade en tant que Directrice générale déléguée

Rising Stone (Euronext - FR00140164Q1 - ALRIS) , créateur et constructeur d'immobilier de luxe dans les Alpes françaises et lieux de villégiature premium , réalise un point d'activité à mi-année 2026.

Au cours du 1 er semestre 2026, Rising Stone a confirmé l'exécution de son plan de développement présenté lors de l'introduction en Bourse, sur les trois moteurs de création de valeur du Groupe : le développement de son patrimoine foncier, l'avancement des chantiers et la commercialisation.

La fin de la saison hivernale a donné le coup d'envoi de la reprise des principaux chantiers, alors que sur le plan commercial la dynamique est demeurée favorable avec des ventes réalisées sur six programmes en cours de commercialisation, dont certains sont désormais proches d'être « sold out » (taux de commercialisation de 100%).

Enfin, les actions de développement foncier se sont poursuivies avec la finalisation de l'acquisition du foncier pour quatre programmes de promotion et des négociations en cours sur plusieurs projets d'acquisition de fonciers, notamment à Val d'Isère et Courchevel.

Fort de cette dynamique, Rising Stone aborde le 2 nd semestre 2026 avec confiance et poursuit le déploiement de son plan de développement à horizon 2030.

« Ce 1 er semestre, qui valide point par point la feuille de route présentée aux investisseurs lors de notre introduction en Bourse, confirme la solidité de notre modèle intégré, la pertinence de notre positionnement sur le segment de l'immobilier de luxe avec des prix de vente en progression et la cohérence de notre stratégie de développement. Notre priorité de développement reste très clairement les Alpes françaises, région dans laquelle nous négocions actuellement l'acquisition d'actifs majeurs et structurants pour le Groupe. Avec un portefeuille de programmes en forte croissance et de nouvelles signatures foncières à venir, nous abordons la suite de l'année avec ambition et confiance. », déclare Jean-Thomas Olano, Président - Directeur général de Rising Stone.

Une activité commerciale très dynamique

Sur le plan commercial, la dynamique de ventes et de réservations est demeurée très soutenue au cours du 1 er semestre 2026, avec la poursuite de la commercialisation des programmes, en particulier sur les programmes Allodis, La Tarentaise et Lac Bleu.

Cette dynamique témoigne d'une demande toujours soutenue, qui s'est également traduite par une évolution haussière des prix de vente, en ligne avec le positionnement haut de gamme des projets et la rareté de l'offre sur les emplacements concernés.

Liste des programmes en cours de commercialisation au 1 er semestre 2026 :

Fleur des Alpes (Méribel)

Lac Bleu (Méribel)

Allodis (Méribel)

Fontany (Méribel)

Ferragudo Hills (Portugal)

Tarentaise (Méribel)

Le 2 nd semestre 2026 sera marqué par la mise en commercialisation de nouveaux programmes en cours de développement : Les Terrasses du Planay à Val d'Isère et Ferragudo Bay au Portugal.

Avancement des principaux chantiers

Depuis le printemps 2026, les principaux chantiers ont repris après la saison hivernale et ont pu enregistrer des avancées significatives, conformes à leurs calendriers respectifs.

Pour le projet emblématique Allodis, les fondations spéciales ont été achevées et le Groupe vise à atteindre le hors d'air avant la fin de l'année 2026.

Pour le Lac Bleu, les travaux intérieurs ont démarré dès le début de l'année 2026, pour une livraison prévue en décembre 2026.

Pour le programme Tarentaise, la garantie financière d'achèvement a été obtenue et le désamiantage et la démolition du bâtiment ont été engagés.

Au Portugal, les travaux du premier programme Ferragudo Hills se sont achevés à l'issue du 1 er trimestre 2026 avec la finalisation des intérieurs. La livraison des appartements s'est opérée au cours de 2 ème trimestre 2026.

Acquisition du foncier de quatre programmes en cours de développement

Au cours du 1 er semestre 2026, Rising Stone a finalisé l'acquisition du foncier de quatre programmes en cours de développement :

Les Grangettes (Méribel)

Ferragudo Bay (Portugal)

Les Terrasses du Planay (Val d'Isère)

Riviera française (Nice)

Désormais, Rising Stone est propriétaire du foncier de 13 programmes sur les 15 en cours de développement constituant son portefeuille de projets (intégrant désormais le projet sur la Riviera française), soit plus de 85% des projets constituant son portefeuille de développement, contre 60% au moment de l'introduction en Bourse en février 2026.

Val d'Isère et Courchevel au cœur du développement du Groupe

Le développement de Rising Stone demeure concentré sur les stations les plus premium des Alpes françaises, où le Groupe dispose de son avantage concurrentiel le plus fort.

À Val d'Isère, outre l'acquisition du foncier du programme Les Terrasses du Planay, Rising Stone a acquis au cours du semestre un ensemble immobilier permettant d'initier un futur projet de promotion. Le Groupe conduit par ailleurs des négociations sur plusieurs actifs majeurs et structurants dans la station, dont l'un progresse de manière particulièrement favorable. Ces opérations, si elles aboutissent, viendront très significativement renforcer le portefeuille de projets du Groupe, tant en volume d'affaires qu'en positionnement.

Des négociations sont également en cours à Courchevel, conformément au plan de développement présenté lors de l'introduction en Bourse.

Une première opération à valeur de test sur la Riviera française

Rising Stone a par ailleurs acquis un ensemble foncier, constitué d'un terrain et d'une maison, situé sur les hauteurs de Nice (Alpes-Maritimes), dans le cadre d'un projet de deux villas de luxe : la construction d'une villa de 445 m² et la restructuration, la rénovation et l'extension d'une villa des années 1960 attenante, dont la surface globale sera portée à 500 m². Le permis de construire de la première villa a été obtenu en mars 2026. Le chantier s'ouvrira fin 2026 et les deux villas seront commercialisées dès la fin 2026, pour un volume d'affaires total de 26 M€. La livraison est visée en mars 2028.

Cette opération, volontairement circonscrite, représente environ 2,5% du volume d'affaires du portefeuille de développement du Groupe. Elle a valeur de test : elle vise à vérifier, à une échelle limitée et à risque maîtrisé, que le savoir-faire de Rising Stone en matière d'ultra luxe et son modèle intégré se transposent à un autre lieu de villégiature premium. Si cette première expérience s'avère concluante, le Groupe étudiera la structuration d'une approche plus ambitieuse sur la Riviera française. Dans l'intervalle, le cœur du modèle et l'essentiel des capitaux engagés demeurent dans les Alpes françaises.

Comme l'ensemble des opérations du Groupe, cette acquisition répond aux critères de développement de Rising Stone : des actifs rares et exclusifs, situés dans des lieux de villégiature premium , dotés d'un potentiel important de revalorisation et offrant des perspectives de marge globale sur projet en phase avec les métriques du Groupe.

Nomination de Mélissa Anglade en tant que Directrice générale déléguée de Rising Stone

Rising Stone annonce la nomination, depuis le 1er juillet 2026, de Mélissa Anglade au poste de Directrice générale déléguée du Groupe.

Cette promotion interne s'inscrit dans la structuration du Groupe engagée depuis son introduction en Bourse. Arrivée chez Rising Stone en octobre 2025 en tant que Directrice des investissements, puis Secrétaire générale, Mélissa Anglade a conduit la préparation et la mise en œuvre de l'introduction en Bourse de février 2026 et pilote le financement des opérations du Groupe. Dans ses nouvelles fonctions, elle supervise notamment l'ensemble des activités opérationnelles du Groupe.

Elle apporte également à Rising Stone une double compétence en financement structuré et en marchés de capitaux, acquise au sein de Crédit Agricole CIB, ainsi qu'une connaissance approfondie de l'économie de la montagne, acquise en tant que Directrice financière d'un groupe hôtelier alpin. Elle est diplômée de l'Université Paris Dauphine.

Perspectives : un 2 nd semestre 2026 tourné vers le développement

Le second semestre 2026 sera marqué par plusieurs jalons opérationnels : la livraison du programme Lac Bleu en décembre 2026, l'atteinte du hors d'air sur le programme Allodis, la mise en commercialisation du programme Les Terrasses du Planay à Val d'Isère et l'ouverture du chantier de Nice.

Rising Stone poursuit en parallèle ses négociations en vue de l'acquisition de nouveaux actifs fonciers dans les stations premium des Alpes françaises, en particulier à Val d'Isère et à Courchevel.

Le Groupe confirme l'ensemble des objectifs de son plan de développement présenté lors de son introduction en Bourse.

Agenda financier

28 octobre 2026 : Résultats semestriels 2026

: Résultats semestriels 2026 Janvier 2027 : Point d'activité annuel 2026

Ces dates sont données à titre indicatif et elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de Rising Stone

Fondé en 2016 par Jean-Thomas Olano, Rising Stone est un créateur et constructeur d'immobilier de luxe et d'ultra luxe au cœur des Alpes françaises.

Rising Stone imagine, conçoit et construit des chalets et appartements aux plus hauts standards du luxe dans les stations alpines prestigieuses (Méribel, Courchevel, Val d'Isère, Megève, etc.) et dans des lieux de villégiature premium . Depuis sa création, Rising Stone a conçu, construit et commercialisé plus de 22 000 m² de programmes immobiliers de luxe.

Fort d'une équipe pluridisciplinaire et expérimentée de 52 collaborateurs, Rising Stone propose un accompagnement complet : sourcing & acquisition d'actifs fonciers ultra-premium, conception & construction haut de gamme, prestations d'architecture d'intérieur & rénovation, accompagnement patrimonial sur mesure et services d'excellence (para-hôtellerie haut de gamme, conciergerie).

Rising Stone dispose d'un portefeuille foncier en phase de développement, constitué de 15 projets immobiliers (335 chalets et appartements d'une superficie totale de plus de 46 000 m²) et de 3 contrats pour compte de tiers, représentant un volume d'affaires total prévisionnel de plus de 1 Md€ jusqu'en 2030.

Rising Stone est coté sur le marché Euronext Growth ® à Paris. Code ISIN : FR00140164Q1 - Code mnémonique : ALRIS.

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