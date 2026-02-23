Rising Stone débute en Bourse, le titre est en forte baisse
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 12:32
Le prix de l'offre a été fixé à 58,30 euros par action. Le montant total de l'offre représente environ 35,5 millions d'euros.
L'introduction en Bourse de Rising Stone a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation le 23 février 2026 des 2 572 596 actions qui composent son capital dont 609 036 nouvelles actions émises dans le cadre d'une Offre Globale, incluant 514 496 nouvelles actions après l'exercice intégral de la clause d'extension et 94 540 actions existantes, hors exercice éventuel de l'option de surallocation.
Jean-Thomas Olano, Fondateur et Président Directeur Général de Rising Stone, a déclaré : " Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer notre stratégie de développement et de rénovation foncière dans les stations les plus recherchées de l'arc alpin et de renforcer notre capacité d'intervention sur des actifs d'exception. "
