Rising Stone : bénéfices doublés, objectifs confirmés

Le spécialiste de l'immobilier de luxe affiche une forte amélioration de sa rentabilité au premier semestre 2026, malgré un recul de son chiffre d'affaires publié. Sa situation financière s'est également renforcée depuis son introduction en Bourse. Avant cette publication, le titre avait conclu la séance sur un gain de 1,45%, à 41,9 euros.

Rising Stone a enregistré un résultat net consolidé de 8,3 millions d'euros au titre du 1er semestre 2026, en hausse de 104% sur un an. La marge nette a atteint 27,5%, contre 11,6% un an auparavant. Le bénéfice net par action a progressé de 61%, à 3,24 euros.

De son côté, le chiffre d'affaires a reculé de 14%, à 30,3 MEUR, mais affiche une croissance de 10% hors cession foncière réalisée au premier semestre 2025. Les prestations de services ont bondi de 76%, à 15,4 MEUR, représentant désormais plus de la moitié de l'activité (51%).

Le résultat d'exploitation a pour sa part progressé de 20%, à 9,9 MEUR, portant la marge opérationnelle à 32,6%, contre 23,5% un an plus tôt. Les fonds propres ont atteint 77,2 MEUR fin juin, tandis que le ratio d'endettement net a été ramené à 66%, contre 87% fin 2025.

"Ces comptes semestriels sont les premiers que Rising Stone publie en tant que société cotée, l'année de ses dix ans. Ils disent une chose simple : ce que nous avons annoncé en février, nous l'avons fait", a déclaré Jean-Thomas Olano, fondateur et PDG du groupe. Le portefeuille de développement représentait un volume d'affaires prévisionnel de 1,035 MdEUR à horizon 2030 fin juin, montant qui devrait dépasser 1,1 MdEUR avec le projet de Val d'Isère, assure la société.

Côté perspectives, Rising Stone confirme son objectif de résultat net consolidé compris entre 15,2 et 16 MEUR, soit une hausse attendue de 50% à 58% sur un an. Le groupe réaffirme également son ambition d'atteindre 30 MEUR de résultat net consolidé en 2028, dans le cadre de son plan "Himalaya".