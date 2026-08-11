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Riot Platforms signe un accord de 9,1 milliards de dollars avec Anthropic et accélère dans l'IA
information fournie par Zonebourse 11/08/2026 à 20:00
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Riot Platforms a conclu avec Anthropic un contrat de fourniture de capacités informatiques sur 20 ans, représentant 9,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires. L'accord porte sur 191 mégawatts sur son campus de Rockdale, au Texas, offrant à Anthropic un accès à des capacités électriques déjà raccordées au réseau. Le montant pourrait atteindre environ 16,1 milliards de dollars avec deux prolongations de cinq ans. L'action Riot a bondi de plus de 20% après l'annonce avant d'effacer presque tous ses gains.

Associé à un précédent contrat avec Advanced Micro Devices, cet accord porte à 9,8 milliards de dollars les revenus contractuels liés aux centres de données du campus de Riot. Il illustre la transformation progressive du groupe, historiquement spécialisé dans le minage de bitcoin, en fournisseur d'infrastructures pour l'intelligence artificielle. Cette diversification gagne l'ensemble du secteur, confronté à la faiblesse des cryptomonnaies, à une concurrence accrue et à la réduction périodique des récompenses de minage provoquée par le "halving".

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