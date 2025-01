Rio Tinto: partenariat avec Hydro autour du captage du CO2 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce que, en partenariat avec Hydro, elle investira environ 45 millions de dollars sur cinq ans pour évaluer et développer des technologies de captage de carbone adaptées aux alumineries.



L'accord prévoit le partage de certaines données et essais, allant des tests en laboratoire à des essais pilotes à grande échelle.



La collaboration se concentrera sur les installations de Rio Tinto en Europe et celles d'Hydro en Norvège, tout en maintenant les efforts individuels des deux entreprises vers la décarbonation.



L'initiative vise à accélérer le développement de solutions viables pour réduire les émissions de CO2 issues du processus d'électrolyse, contribuant ainsi à la transition vers une production d'aluminium sans carbone.





