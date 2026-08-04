Rio Tinto ne semble pas pressé de relancer l'accord avec Glencore alors que la période de statu quo touche à sa fin

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* Le moratoire sur les négociations entre Rio Tinto et Glencore expire mardi

* Le directeur général de Rio Tinto, M. Trott, se concentre sur une stratégie de simplification

* Glencore renforce ses efforts de communication auprès des investisseurs australiens

par Melanie Burton

Le moratoire sur les RIO.L s de Rio Tinto visant Glencore GLEN.L en vue d'un rachat expire cette semaine, mais les personnes informées par les hauts dirigeants ne s'attendent pas à de nouvelles négociations de rapprochement pour l'instant, le directeur général Simon Trott se concentrant sur la réduction des coûts et la cession d'actifs.

M. Trott a lancé une stratégie de rationalisation visant à regrouper les activités de Rio Tinto RIO.AX en trois pôles d’activité principaux et à se concentrer sur ses actifs les plus rentables après avoir pris la tête de la deuxième plus grande société minière cotée au monde il y a un an.

Mais en l’espace de quelques mois, il a analysé les chiffres relatifs à la perspective d’une méga-fusion de 200 milliards de dollars qui aurait permis d’allier les actifs de commercialisation et les actifs cuprifères de Glencore à l’expertise opérationnelle de Rio Tinto afin de maximiser son potentiel dans le secteur du cuivre.

Finalement, M. Trott n’a pas trouvé de justification financière à ce projet, et la société minière s’est retirée des négociations avec le 5 février, déclenchant ainsi une période de statu quo de six mois prévue par la réglementation britannique en matière d’OPA, qui expire mardi.

« La société a reçu un message assez clair, alors que les discussions étaient en cours, lui indiquant qu’elle ne devait pas s’engager dans cette voie. Si Simon Trott relançait les négociations, le cours de l’action en pâtirait du point de vue de la gouvernance d’entreprise », a déclaré Michael Bell, directeur des investissements chez Solaris Investment Management à Brisbane, qui détient des actions Rio.

M. Trott a rassuré les investisseurs australiens en leur affirmant que Rio Tinto n’avait aucune raison de relancer les négociations avec Glencore, ont indiqué trois personnes.

Rio Tinto n’a pas souhaité faire de commentaire.

« Les changements que Rio Tinto a mis en œuvre ces dernières années dans les secteurs de l’aluminium, du lithium et du cuivre correspondent à ce que les gens attendent pour la croissance future, et non un retour au charbon », a ajouté M. Bell. Glencore figure parmi les cinq premiers exportateurs mondiaux de charbon.

La flambée des prix du charbon en début d’année avait ravivé les espoirs de Gary Nagle, directeur général de Glencore , quant à la possibilité que Rio Tinto soit disposé à réexaminer la création de la plus grande société minière au monde, ont déclaré trois investisseurs en mars.

« La balle est dans le camp de Glencore. Toute offre intéressante devrait être très différente de celle qui avait été discutée et rejetée il y a six mois », a déclaré Glyn Lawcock, analyste chez Barrenjoey.

Glencore n’a pas souhaité faire de commentaire.

L'équation de la valeur a basculé en faveur de Glencore, dont les actions ont bondi de 33 % cette année, contre une hausse de 18 % pour celles de Rio Tinto cotées au Royaume-Uni.

La remontée du cours de l’action Glencore est « sans aucun doute un facteur qui réduit les chances que Rio revienne sur le coup », a déclaré Jon Mills, analyste chez Morningstar, ajoutant que cela diluerait la participation des actionnaires de Rio et saperait l’appel de Trott à se retirer.

La priorité immédiate de M. Trott, qui constituera son premier test, consiste à dégager plus de 10 milliards de dollars grâce à des cessions, dont la moitié d’ici la fin de l’année, tout en développant ses activités de négoce et en exploitant les opportunités liées au cuivre.

Rio Tinto « devrait chercher à nouer des partenariats et à réaliser des acquisitions complémentaires », a-t-il déclaré aux analystes lors d’une conférence téléphonique sur les résultats la semaine dernière.

« Le défi stratégique mis en évidence par l’approche de Rio vis-à-vis de Glencore – un manque d’options de croissance dans le secteur du cuivre après 2030 – ne peut être facilement résolu autrement que par des fusions-acquisitions », ont déclaré les analystes de Barclays dans une note.

GLENCORE SÉDUIT LES INVESTISSEURS AUSTRALIENS

Glencore s’est quant à elle attachée à valider le potentiel de ses actifs cuprifères, tout en renforçant sa visibilité en Australie. Après la publication de ses résultats semestriels mercredi, elle organisera des conférences téléphoniques avec des investisseurs institutionnels australiens, y compris des non-actionnaires.

Cette campagne de sensibilisation des investisseurs intervient après que la société a sous-estimé l’impact de l’opposition australienne à une fusion potentielle avec Rio Tinto, en raison de problèmes tels que son exposition au charbon, les incertitudes concernant la valeur de son activité de commercialisation et des problèmes historiques de gouvernance d’entreprise .

L’accueil réservé à une éventuelle fusion a été bien plus favorable au Royaume-Uni, où BlackRock BLK.N , l’un des principaux actionnaires des deux sociétés, a soutenu les efforts de consolidation parmi les grandes sociétés minières.

Alors que Glencore examine ses options, une cotation à Sydney reste une piste envisageable, parallèlement à la recherche d’autres partenaires.

Des sources proches de Glencore ont déclaré à Reuters en juin qu’une approche amicale de la part de la société suisse en vue d’entamer des discussions avec le géant minier mondial BHP BHP.AX , désormais dirigé par son nouveau directeur général Brandon Craig, ne pouvait être exclue.

BHP n’a pas souhaité faire de commentaire. M. Craig a toutefois indiqué que BHP restait résolument concentré sur la croissance de ses propres actifs.

« Notre position est que nous ne soutiendrions pas une alliance entre Glencore et BHP ou Rio », a déclaré M. Bell, de Solaris.

Les rumeurs concernant une introduction en bourse en Australie se sont apaisées, ont indiqué deux banquiers, tout en précisant que cela ne signifiait pas pour autant que cette option était écartée. Plusieurs fonds ont manifesté leur intérêt pour un investissement si Glencore décidait de s’introduire en bourse en Australie.