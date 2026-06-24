Rio Tinto considère le lithium comme son secteur d'activité connaissant la croissance la plus rapide, selon un dirigeant

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* Rio vise une capacité de production de lithium de 200 000 tonnes d'ici 2028

* L'accent est mis sur des opérations à faible coût, selon un dirigeant

* L'objectif n'est pas de devenir le plus grand producteur mondial de lithium

* Refus de commenter les projets futurs de Glencore

par Ernest Scheyder

Rio Tinto RIO.L . RIO.AX s'attend à ce que son activité lithium connaisse une croissance plus rapide que ses divisions cuivre, minerai de fer et autres, alors qu'elle s'efforce de tripler sa production d'ici 2028 pour les marchés des véhicules électriques et du stockage par batterie, a déclaré mardi un dirigeant.

La deuxième plus grande société minière au monde s’est lancée dans le secteur du lithium l’année dernière en rachetant la société américaine Arcadium, une opération qui lui a permis d’accéder à des mines, des installations de traitement et des gisements répartis sur quatre continents, ainsi qu’à une clientèle comprenant notamment Tesla TSLA.O .

Rio a procédé à l’intégration de ces actifs dans un contexte d’effondrement des prix du lithium , provoqué en partie par une offre excédentaire chinoise, une crise du marché qui a entraîné une vague de licenciements dans le secteur et qui n’a commencé à s’atténuer que ces derniers mois.

Rio s’efforce désormais d’ouvrir des mines en Argentine et au Canada qui, selon elle, pourraient s’avérer rentables si les prix venaient à baisser à nouveau, a déclaré à Reuters Jérôme Pécresse, directeur de la division aluminium et lithium de l’entreprise, en marge de la conférence Fastmarkets Global Lithium, Battery and Critical Materials qui s’est tenue à Las Vegas.

La société prévoit de produire au moins 61 000 tonnes métriques de lithium cette année et d’atteindre une capacité de production de 200 000 tonnes métriques d’ici 2028, si la demande du marché le justifie.

« Nous voulons montrer que nous sommes capables de construire dans les délais et dans le respect du budget », a déclaré M. Pécresse, ancien cadre de General Electric qui a rejoint Rio en 2023. « Cela occupe 90 % de mon temps. »

Il a souligné que Rio Tinto avait pour objectif de ne mettre en service que des actifs à faible coût afin d’approvisionner des clients souhaitant conclure des contrats à long terme, dont beaucoup prévoient des prix planchers et plafonds pour protéger à la fois le producteur et l’acheteur.

Il a toutefois reconnu que le marché du lithium est en phase de croissance par rapport à d’autres grandes matières premières mondiales, une réalité confirmée par la transformation rapide du lithium, qui est passé d’un matériau de niche à un élément économique très demandé.

« C’est un marché qui, d’une certaine manière, cherche encore sa voie », a-t-il déclaré.

M. Pécresse, qui siège au comité exécutif de Rio, a refusé de commenter toute éventuelle aspiration à une fusion entre Rio et Glencore GLEN.L , invoquant une clause de statu quo de six mois qui expire en août.

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Une grande partie de la croissance de Rio proviendra de l’investissement de la société dans l’extraction directe du lithium , ce qui a été l’une des principales raisons du rachat d’Arcadium.

M. Pécresse a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’un des projets DLE de Rio soit lancé d’ici quelques années. Il a ajouté que Rio n’envisageait pas pour l’instant le rachat d’autres projets liés au lithium.

« Nous sommes très satisfaits des actifs d’Arcadium », a déclaré M. Pécresse, qui a précisé qu’il conduisait personnellement un véhicule hybride. « Nous disposons d’une feuille de route claire pour atteindre une production de 200 000 tonnes métriques (par an) d’ici 2028. »

Bien que le rachat d’Arcadium et cette croissance puissent faire de Rio l’un des plus grands producteurs mondiaux de ce métal utilisé dans les batteries, M. Pécresse a précisé que ce n’était pas son objectif. Albemarle ALB.N est le premier producteur mondial.

« Nous n’avons pas pour stratégie d’être numéro un ou, disons, numéro trois », a-t-il déclaré. « Notre stratégie consiste à disposer d’un ensemble d’actifs suffisamment importants pour nous permettre d’être un acteur incontournable auprès de nos clients. »