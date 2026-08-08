Le Sénat américain approuve la nomination de Todd Blanche comme ministre de la Justice

Todd Blanche, alors ministre américain de la Justice par intérim, est auditionné par une la commission judiciaire du Sénat concernant sa nomination, le 15 juillet 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le Sénat américain a approuvé samedi le choix de Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump, pour formellement devenir le nouveau ministre de la Justice, lui qui occupait déjà l'intérim depuis avril.

Le président américain parvient donc à nommer pour de bon, par un vote serré de 50 voix contre 49, un de ses fidèles à ce poste stratégique, qui chapeaute l'ensemble du parquet fédéral et de ses procureurs, contre les objections de certains sénateurs de son propre camp.

Les sénatrices républicaines Susan Collins et Lisa Murkowski ont ainsi joint leurs voix aux démocrates pour voter contre.

M. Blanche s'est dit sur X "profondément honoré de la confiance que le président Trump a placée en (lui) pour diriger le ministère de la Justice".

"Je suis reconnaissant envers le Sénat d'avoir prolongé sa séance pour mener ce processus à son terme", a-t-il ajouté, en remerciant les "fonctionnaires dévoués du ministère de la Justice".

L'opposition démocrate s'opposait en bloc à sa nomination, dénonçant l'utilisation par le gouvernement Trump du ministère de la Justice comme d'une arme politique contre ses opposants.

Todd Blanche s'est fait connaître du grand public comme avocat personnel de Donald Trump dans trois affaires pénales qui visaient le milliardaire avant son retour à la Maison Blanche, et notamment celle portant sur des paiements dissimulés à une ex-actrice de films X, Stormy Daniels.

L'affaire avait débouché au printemps 2024 sur sa condamnation au pénal, une première pour un ex-président américain.

Une fois revenu à la Maison Blanche, Donald Trump avait nommé M. Blanche nomme numéro deux du ministère, en compagnie d'autres de ses anciens conseils, notamment Pam Bondi comme ministre.

Mais, au milieu d'une affaire Jeffrey Epstein très embarrassante pour l'exécutif, le président a renvoyé Mme Bondi début avril 2026, confiant immédiatement l'intérim à M. Blanche, déjà en première ligne dans le dossier du financier et pédocriminel américain mort en prison.

La confirmation de sa nomination par le Sénat, comme l'exige la Constitution, a depuis connu un parcours tortueux.

Garanties écrites

Deux sénateurs de la majorité républicaine, John Cornyn et Thom Tillis, exigeaient l'abandon définitif de deux initiatives très contestées - ou au moins d'importantes restrictions à leur sujet.

L'une portait sur un fonds dit "anti-instrumentalisation" de la justice de près de 1,8 milliard de dollars, pour compenser financièrement des alliés de Donald Trump pour des poursuites engagées sous l'administration Biden, une "caisse noire" selon l'opposition démocrate.

L'autre visait à offrir une immunité fiscale au président républicain et à ses proches.

Face à plusieurs décisions de justice, le gouvernement a déclaré abandonner le projet de fonds d'indemnisation, mais les deux sénateurs républicains réclamaient des garanties écrites qu'il ne serait pas ressuscité à l'avenir.

C'est finalement ce qu'a fait dimanche Todd Blanche, satisfaisant les réserves des deux sénateurs.

Il a aussi précisé que l'accord d'immunité fiscale conclu avec Donald Trump, ses deux fils aînés et la Trump Organization ne s'appliquerait que "rétroactivement" aux exercices fiscaux passés, et non aux déclarations futures.

Mardi, la commission judiciaire du Sénat a donné son blanc-seing, ouvrant la voie au vote de l'ensemble des sénateurs.

"Un seul client"

La minorité démocrate a en revanche attaqué sans relâche Todd Blanche, décrit comme l'une des figures de proue de la campagne de représailles engagée par l'administration Trump contre les adversaires du président.

Peu après son arrivée à la tête du ministère, en avril, la justice fédérale avait inculpé l'ex-directeur du FBI James Comey, cible désignée de la vindicte du président.

Le sénateur démocrate Dick Durbin a accusé mardi Todd Blanche de "continuer d'opérer comme avocat personnel du président, utilisant le ministère de la Justice comme un cabinet ne servant qu'un seul client: le président."

Interrogé sur ses liens d'amitié avec M. Trump lors de son audition devant la commission judiciaire du Sénat, M. Blanche avait d'ailleurs fait un lapsus.

"Je suis son avocat", avait-il déclaré, avant de se reprendre immédiatement pour conjuguer la phrase au passé: "J'étais son avocat."